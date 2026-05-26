升级并校｜ 「派0班」学校方案敲定 8校获批合并 2校准开「私小一」

15所获派0班的小学，最终去留揭晓。教育局完成审批各校呈交的方案详细计划书，8校与他校合并及2校开办「私小一」的申请，获得当局「原则上批准」。

8校获批与他校合并 当局将发百万津贴

教育局指，为促成获批的合并计划顺利落实及平稳过渡，如学校透过与他校合并，合并后营办资助小一的学校最多可获100万元的一次性额外津贴，以支付各项额外开支。继续营办资助小一班级的学校，如在合并的学年出现超额教师，可获准保留在合并前一个学年兩校与合并班级相关的核准教学人员编制内的现任教师，为期3年，以便学校有时间透过人手交替及其他方式，调整教师人手。当局会就个别合并建议与办学团体商讨，在可行情况下尽量提供便利。

延伸阅读：升级并校｜鲜鱼行学校与基全小学合并方案获批 校长：延续全面照顾基层学童的创校使命

获批合并学校名单 涉及学校 合并对象 鲜鱼行学校 中华基督教会基全小学 五邑工商总会学校 耀山学校* 深水埔街坊福利会小学 郭怡雅神父纪念学校 柏立基教育学院校友会卢光辉纪念学校 中华基督教会全完第一小学* 世界龙冈学校刘德容纪念小学 柏立基教育学院校友会何寿基学校 方树福堂基金方树泉小学 东华三院港九电器商联会小学 圣公会将军澳基德小学 圣公会基德小学* 景林天主教小学 将军澳天主教小学 *跨区合并

中西区的新会商会学校，及沙田区的吴氏宗亲总会泰伯纪念学校，获准开办「私小一」。教育局指，如办学团体选择以私营方式开办小一班级，需向当局提交财务证明，确保就读该小一班级的学生在未来六年，获得不少于其他就读于以资助模式运作的年级的学生可享有的教育资源。在过渡期间，当局会与办学团体及学校密切沟通并监察情况，就行政安排、资源运用等过渡安排，适时提供意见和支援。

延伸阅读：升级并校｜刘德容小学拟并校家长忧特教支援褪色 质疑教育局说法 反问「为何选校」

4校逐步停办 教局：确保对师生影响减至最低

今年获派0班的学校之中，4间将逐步停办，继东区的筲箕湾官立小学后，当局证实同区的启基学校（港岛）亦选择停止营办。当局指，两校已就时间表、学生就学的安排、过渡时期的运作模式等细节，提交详尽的计划书，以确保停办安排对学生、教职员及持份者的影响降至最低。当局会适时提供意见和支援，如有需要，会协助学生转往其他资助学校继续升学。

至于两所提交意见书不获当局接纳，柴湾的基督教香港信义会信爱学校，以及长洲的中华基督教会长洲堂锦江小学，两校因未选择任何发展方案，将于29/30学年停办。

即将停办学校名单 涉及学校 备注 启基学校（港岛） 选择停止营办 筲箕湾官立小学 基督教香港信义会信爱学校 意见书不获接纳，未选择任何发展方案

将于2029/30学年停办 中华基督教会长洲堂锦江小学

本报记者

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<