屯门新会商会中学校长涉星国爆粗 学生称平日为人随和未料出事

屯门新会商会中学校长李卓兴日前率领学生到新加坡参加游学团，期间疑与当地保安争执及讲粗言秽语，引起争议，学校法团校董会昨日深夜发表声明就事件致歉，承诺会根据机制彻查事件，若违反教师操守或损害学校声誉，定必严肃处理。多名学生今早返校时形容校长平日为人随和，甚至经常在早会提醒学生不要说粗言秽语，对事件感到意外与不恰当。

教员守候学生回校︰不想他们受惊

师生今早7时许如常返学，校方派多名教职员在正门及良景轻铁站附近守候，期间催促学生回校。助理校长古志超向记者称，校方声明已能回应外间部份问题，「我们是以学生安全为己任，不想他们受惊」。

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部分学生对校长反应感意外，中五生赵同学称，曾向有参与游学团友人了解事件来龙去脉，惟校长当时未向随团学生再作解释，继续行程。他以不知道事情缘由不作评论，但认同校长在事件中的言行表现不太恰当，亦听闻同学与家长坦言「几离谱」。

赵同学补充指，校长平日在校为人随和，「没有校长架子，有能与自己做朋友的感觉」，在校亦甚少发脾气，更经常在早会提醒学生不要说粗言秽语，对校长涉事感到意外。

中一生苏同学亦称，对校长粗言秽语感到非常意外，因为校长平日会提醒学生不要这样做。

参与交流团学生称校长或想保护他们

有不愿具名的中三学生形容校长平日与学生相处不错，并引述有去交流团的同学称校长可能想要保护他们，但她个人认为在公开场合粗言秽语不太恰当。被问到参与交流团的学生是否认同校长行为，她认为各人有自己的意见，并指校方未就事件下达「封口令」，也未向学生解释事件。

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学校法团校董会在声明表示，就学校新加坡交流团因停车问题引发事件、引起公众关注及不安「深表歉意」，指学校已即时启动危机小组处理，强调法团校董会亦高度关注事件，现正积极向承办旅行社了解事发经过、并要求提供相关资料，根据机制彻查事件，稍后将向全校师生及家长发信详细交代情况。

声明强调，学校及办学团体一向重视教职员的操守，如有教职员涉及操守及不当行为，学校必按既定程序进行调查及跟进；若违反教师操守或损害学校声誉，定必严肃处理。

记者 欧文瀚

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