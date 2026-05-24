Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

神舟二十三号｜港产太空人掀「航天热」 学者倡「从课堂到太空」培养航天人才

教育新闻
更新时间：12:45 2026-05-24 HKT
发布时间：12:45 2026-05-24 HKT

港产太空人黎家盈出发升空执行任务，将在「天宫」太空站参与科学实验，成为首位参与国家航天任务的香港太空人，掀起全城关注。理工大学航空航天高等研究院（在筹）候任执行院长于宏宇指，今次任务标志本港从「地面工程任务」迈向「太空直接操作」的历史性跨越，增强香港参与国家航天发展的信心与能力。他认为教育界要把握这一波「航天热」，须加强在轨实验合作与产学研融合，学校积极推动航天教育，构建全链条航天科技人才培养体系，打造「从课堂到太空」的新模式。

延伸阅读：神舟二十三号｜李家超视像通话打气 预祝任务圆满成功 黎家盈：我会好好加油

迈向「太空直接操作」跨越 激励投身「硬核科技」

理大航空航天高等研究院（在筹）候任执行院长于宏宇指，几年前国家招募港澳载荷专家，就已经坚信香港能在国家航天事业中发挥独特作用，「今天，这份期待终于成为现实」。对于本港首位太空人即将登上天宫，于宏宇分析有多重深远意义，标志着香港从「地面工程任务」，迈向「太空直接操作」的历史性跨越，极大增强香港参与国家航天发展的信心与能力；亦体现国家对香港的信任与重视，是「一国两制」优势在航天领域的生动实践。他亦相信，有助激励更多优秀人才投身「硬核科技」，为香港国际创新科技中心建设注入强大动力。

香港首诞太空人，亦是中国首任女性荷载专家，全城掀起「航天热」。于宏宇相信教育界会主动把握这一波「航天热」，构建全链条航天科技人才培养体系，「将真实航天任务案例融入本科、研究生课程，并延伸至中小学STEM教育，学校也可增加航天特色课程模组，组织学生研学交流、科普讲座和创新竞赛」。他提到，理大航空航天高等研究院将于今年成立，并将积极与各方合作共同打造「从课堂到太空」的航天人才培养新模式。

延伸阅读：神舟二十三号｜孙东：盼黎家盈升空掀航天热潮 鼓励本港青少年逐梦

把握「航天热」 倡建全链条培养体系

他续称，本港大学院校近年积极发展航天相关课程与研究，「为香港航天科技发展提供强大牵引力」，未来应加强在轨实验合作，推动更多科研专案如空间智能材料、遥感大数据处理、微重力生物实验等参与国家空间科研计划；深化产学研融合，加速航天技术成果向商用转化，发展商业航天、卫星应用、低空经济等产业。

「十五五」规划建议提出加快建设航天强国，国家正全面推进载人月球探测工程。于宏宇指，香港可以力争在国家航天强国战略中贡献更多「香港方案」，承担载人登月及月球基地建设中工程任务和科学载荷专案，并借助「一国两制」优势，助力中国航天科技出海、国际合作管道拓展，利用香港的国际化网路和人才优势，吸引全球顶尖科学家参与航天事业及未来太空治理。

记者 梁子健

 

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
75岁独居伯伯仅余几百蚊 师傅收$300维修费感内疚 见其一举动竟秒变心安理得｜Juicy叮
75岁独居伯伯仅余几百蚊 师傅收$300维修费感内疚 见其一举动竟秒变心安理得｜Juicy叮
时事热话
3小时前
富临酒家长沙湾分店5.29结业！职员亲证消息 网民热议1原因退场
富临酒家长沙湾分店5.29结业！职员亲证消息 网民热议1原因退场
饮食
18小时前
移英港人生活大变 盘点5年他乡故事 自爆私事：一习惯由每日做变一周两次｜Juicy叮
移英港人生活大变 盘点5年他乡故事 自爆私事：一习惯由每日做变一周两次｜Juicy叮
时事热话
23小时前
八达通6批旧卡即将失效！听到「嘟～嘟嘟」提示要换卡 即睇2大免费更换方法
八达通6批旧卡即将失效！听到「嘟～嘟嘟」提示要换卡 即睇2大免费更换方法
生活百科
2026-05-23 12:47 HKT
吴婉芳二子胡智同低调结婚  契爷张学友跟吴婉芳合唱亲密拥抱  美魔女颜值爆灯不输新娘
吴婉芳二子胡智同低调结婚  契爷张学友跟吴婉芳合唱亲密拥抱  美魔女颜值爆灯不输新娘
影视圈
2小时前
白宫外惊传十多响枪声 枪手遭特勤局击毙 特朗普当时身处府内
白宫外惊传十多响枪声 枪手遭特勤局击毙 特朗普当时身处府内
即时国际
3小时前
佘诗曼51岁生日饭局泄蜜？JW与富贵绯闻新欢王至尊「拍拖照」流出 唐鹤德现身为阿佘庆生
佘诗曼51岁生日饭局泄蜜？JW与富贵绯闻新欢王至尊「拍拖照」流出 唐鹤德现身为阿佘庆生
影视圈
18小时前
周汶锜52岁生日群星到贺 张智霖脸色苍白满面倦容极憔悴 去年曾停工入院 早前拍剧太操劳？
周汶锜52岁生日群星到贺 张智霖脸色苍白满面倦容极憔悴 去年曾停工入院 早前拍剧太操劳？
影视圈
4小时前
政府资助长者做白内障手术！医管局「耀眼行动」津贴$8000 3类人有份 附申请资格/方法
政府资助长者做白内障手术！医管局「耀眼行动」津贴$8000 3类人有份 附申请资格/方法
生活百科
3小时前
连锁酒楼海鲜拼盘 $598四人餐叹齐龙虾/蛏子/鲍鱼/龙趸 全线4分店特价供应
连锁酒楼海鲜拼盘 $598四人餐叹齐龙虾/蛏子/鲍鱼/龙趸 全线4分店特价供应
饮食
2026-05-23 10:00 HKT