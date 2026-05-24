神舟二十三号｜港产太空人掀「航天热」 学者倡「从课堂到太空」培养航天人才

港产太空人黎家盈出发升空执行任务，将在「天宫」太空站参与科学实验，成为首位参与国家航天任务的香港太空人，掀起全城关注。理工大学航空航天高等研究院（在筹）候任执行院长于宏宇指，今次任务标志本港从「地面工程任务」迈向「太空直接操作」的历史性跨越，增强香港参与国家航天发展的信心与能力。他认为教育界要把握这一波「航天热」，须加强在轨实验合作与产学研融合，学校积极推动航天教育，构建全链条航天科技人才培养体系，打造「从课堂到太空」的新模式。

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迈向「太空直接操作」跨越 激励投身「硬核科技」

理大航空航天高等研究院（在筹）候任执行院长于宏宇指，几年前国家招募港澳载荷专家，就已经坚信香港能在国家航天事业中发挥独特作用，「今天，这份期待终于成为现实」。对于本港首位太空人即将登上天宫，于宏宇分析有多重深远意义，标志着香港从「地面工程任务」，迈向「太空直接操作」的历史性跨越，极大增强香港参与国家航天发展的信心与能力；亦体现国家对香港的信任与重视，是「一国两制」优势在航天领域的生动实践。他亦相信，有助激励更多优秀人才投身「硬核科技」，为香港国际创新科技中心建设注入强大动力。

香港首诞太空人，亦是中国首任女性荷载专家，全城掀起「航天热」。于宏宇相信教育界会主动把握这一波「航天热」，构建全链条航天科技人才培养体系，「将真实航天任务案例融入本科、研究生课程，并延伸至中小学STEM教育，学校也可增加航天特色课程模组，组织学生研学交流、科普讲座和创新竞赛」。他提到，理大航空航天高等研究院将于今年成立，并将积极与各方合作共同打造「从课堂到太空」的航天人才培养新模式。

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把握「航天热」 倡建全链条培养体系

他续称，本港大学院校近年积极发展航天相关课程与研究，「为香港航天科技发展提供强大牵引力」，未来应加强在轨实验合作，推动更多科研专案如空间智能材料、遥感大数据处理、微重力生物实验等参与国家空间科研计划；深化产学研融合，加速航天技术成果向商用转化，发展商业航天、卫星应用、低空经济等产业。

「十五五」规划建议提出加快建设航天强国，国家正全面推进载人月球探测工程。于宏宇指，香港可以力争在国家航天强国战略中贡献更多「香港方案」，承担载人登月及月球基地建设中工程任务和科学载荷专案，并借助「一国两制」优势，助力中国航天科技出海、国际合作管道拓展，利用香港的国际化网路和人才优势，吸引全球顶尖科学家参与航天事业及未来太空治理。

记者 梁子健

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