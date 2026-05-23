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神舟二十三号︱岭大学者为好友黎家盈自豪 透露刻苦受训亲子时间有限

教育新闻
更新时间：18:26 2026-05-23 HKT
发布时间：18:26 2026-05-23 HKT

即将登上「天宫」的港产太空人黎家盈，将操作由科技大学牵头研制的温室气体探测仪「天韵相机」。率领团队为「天韵相机」提供碳排放源比对数据，岭南大学深圳研究院院长李佳，与黎家盈相识多年，从子女转学、研究方向无所不谈。她透露黎家盈受训期间，每周须在基地留宿五天，仅周末才能和家人见面，在有限的亲子时间「畀到小朋友好多爱」。她嘱咐好友注意身体，好好享受在太空的时光。

延伸阅读：神舟二十三号︱港产太空人黎家盈将升空 港大恩师赞做事专注 信胜任航天任务

李佳在2023年机缘巧合下认识黎家盈，两人彼此分享研究方向。李佳形容，黎家盈心地善良、安静斯文，总想别人开心，「如果抛开宇航员坚毅不拔的性格，她就是周围身边的香港女孩子一样」。

李佳称两人有不少共同之处，尤其两人均是三名孩子的妈妈，黎家盈会问她内地生活和转学的事情，两人亦不时讨论家庭和工作的事情。

曾请教如何控制腹部肌肉

成为太空人须接受一系列严格训练，李佳指部分入选者是军队出身，而黎家盈在警队并非「陀枪」的前线岗位，体能挑战非常大，平时亦须学习航天知识。她忆述黎家盈在训练期间，问热爱运动的她如何操作腹部一组肌肉，认为对方已将学问钻研得非常仔细。

李佳透露，黎家盈接受训练期间，每周须在基地留宿五天，仅周末才能和家人见面，「即使是一般人转工，换了第二区（上班），都会担心每天回家晚了一点，陪小朋友少了」。她相信黎家盈都有一番挣扎，但家人全力支持，即使每周仅两天与家人相聚，「畀到小朋友好多爱」。

嘱咐黎家盈注意身体

作为负载专家的黎家盈登上太空后，将负责各种载荷测试和实验，包括「天韵相机」。李佳表示，黎家盈昨晚向她发讯息，笑言会「好好照顾她的载荷」。她指这些实验包括不同范畴，对黎家盈的要求非常高，「每一种实验仪器都要自己学」，对她非常有信心。

延伸阅读：神舟二十三号︱岭大学者稔熟黎家盈 建数据库助 「天韵相机」 监测

她又说，为黎家盈成功追逐航天梦非常自豪，亦感动两人在天上地下，一起参与实验，「我认识她，她又去太空做我的实验，而且她亦明白我所做的实验……这个实验亦是香港科学家一同开发，我很感激」。她提到太空环境对体能消耗大，嘱咐黎家盈注意身体，好好享受在太空的6个月时光。

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记者高俊谦

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