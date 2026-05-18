Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

北都大学城筹建组 赴德国瑞士考察取经

教育新闻
更新时间：07:45 2026-05-18 HKT
发布时间：07:45 2026-05-18 HKT

政府正筹建「北都大学城」，政务司司长陈国基与教育局局长蔡若莲，将分别率团出访德国及瑞士，实地考察当地高等教育和创新科技建设，并与当地官员和专家学者交流经验，推进建设北都大学城的工作。今次是「大学城筹划及建设组」今年第三度出访考察取经。

陈国基蔡若莲分别率团

「北都发展委员会」辖下的调研专班再度出访，由陈国基率领的代表团，昨日出发前往德国亚琛、斯图加特和海尔布隆访问，视察当地高等院校园区和大学城，并与官员、院校代表和专家学者就园区运作发展、发展应用科学大学及产教融合情况等进行交流。

延伸阅读︰陈国基率团访问韩国 为北都大学城取经

代表团亦将到访人工智能（AI）创新园区，了解当地推动AI发展和培育创科人才的工作，应用科学大学联盟成员代表亦会参与部分行程。

至于蔡若莲，将连同筹建组和应科大联盟成员代表，周三前往瑞士访问伯恩、巴塞尔和苏黎世，期间参观当地多间大学，并与教育官员就加强合作交换意见。两人率领的团队预计在22日及24日分别返抵香港。

延伸阅读︰蔡若莲期望大学进驻与北都产业发展结合 用地不会「𠝹豆腐」般「一人一格」

「大学城筹划及建设组」近期接连走访内地及外地考察，在4月初与八大代表访问浙江、北京及河北雄安新区等地，了解校城融合模式、高校产业联动等情况；4月底则前往韩国，到访首尔、世宗、大田等城市，了解校园设施、共享校区发展。蔡若莲当时称，将因地制宜，强化跨院校合作，完善产学研协同机制。

本报记者

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
佘诗曼认曾拒收戒指令旧闻变热话 男星曾高调求婚？ 一原因拒入豪门 网民：好彩冇嫁
佘诗曼认曾拒收戒指令旧闻变热话 男星曾高调求婚？ 一原因拒入豪门 网民：好彩冇嫁
影视圈
22小时前
旺角中心开业20年老店光荣结业！清货全场$10/件 网民慨叹︰睇住旺中变成咁好唏嘘
旺角中心开业20年老店光荣结业！清货全场$10/件 网民慨叹︰睇住旺中变成咁好唏嘘
时尚购物
22小时前
传《高朋满座2》接棒《爱回家》 「高B」钟煌近况曝光曾卷不伦恋？ 揭与镜仔姊弟关系
传《高朋满座2》接棒《爱回家》 「高B」钟煌近况曝光曾卷不伦恋？ 揭与镜仔姊弟关系
影视圈
11小时前
现场激烈比拼，最终由香港浸会大学附属学校王锦辉中小学勇夺冠军。
智理财 ‧ 懂消费
社会资讯
43分钟前
雇主怒斥断约「公主病」外佣 担遮晾衫润手霜搽唔停 好似来港旅行咁｜Juicy叮
雇主怒斥断约「公主病」外佣 担遮晾衫润手霜搽唔停 好似来港旅行咁｜Juicy叮
时事热话
16小时前
国宴列席马斯克及库克中间 「玻璃女王」周群飞作风低调 工厂妹创出2000亿王国
国宴列席马斯克及库克中间 「玻璃女王」周群飞作风低调 工厂妹创出2000亿王国
商业创科
2026-05-16 18:03 HKT
长者群组热议生果金、长生津「双粮」即将发放？最多获派$8,690 即睇3大注意事项免被DQ
长者群组热议生果金、长生津「双粮」即将发放？最多获派$8,690 即睇3大注意事项免被DQ
生活百科
2026-05-15 19:07 HKT
年轻夫妇离家自住  始觉水电费低廉：而家冷气无熄过 质疑传统简约观念「好阴功」
年轻夫妇离家自住  始觉水电费低廉：而家冷气无熄过 质疑传统简约观念「好阴功」
生活百科
2026-05-15 17:43 HKT
冷气机停用半年｜32岁男直接开3日后发高烧 证患退伍军人症肺部感染险死
冷气机停用半年｜32岁男直接开3日后发高烧 证患退伍军人症肺部感染险死
即时中国
1小时前
林漪娸点名闹爆戴志伟拍吻戏强行骚扰：佢伸脷，虾𡃁妹 赞任达华正人君子 一拍档极怕丑
林漪娸点名闹爆戴志伟拍吻戏强行骚扰：佢伸脷，虾𡃁妹 赞任达华正人君子 一拍档极怕丑
影视圈
11小时前