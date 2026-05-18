北都大学城筹建组 赴德国瑞士考察取经

政府正筹建「北都大学城」，政务司司长陈国基与教育局局长蔡若莲，将分别率团出访德国及瑞士，实地考察当地高等教育和创新科技建设，并与当地官员和专家学者交流经验，推进建设北都大学城的工作。今次是「大学城筹划及建设组」今年第三度出访考察取经。

陈国基蔡若莲分别率团

「北都发展委员会」辖下的调研专班再度出访，由陈国基率领的代表团，昨日出发前往德国亚琛、斯图加特和海尔布隆访问，视察当地高等院校园区和大学城，并与官员、院校代表和专家学者就园区运作发展、发展应用科学大学及产教融合情况等进行交流。

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代表团亦将到访人工智能（AI）创新园区，了解当地推动AI发展和培育创科人才的工作，应用科学大学联盟成员代表亦会参与部分行程。

至于蔡若莲，将连同筹建组和应科大联盟成员代表，周三前往瑞士访问伯恩、巴塞尔和苏黎世，期间参观当地多间大学，并与教育官员就加强合作交换意见。两人率领的团队预计在22日及24日分别返抵香港。

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「大学城筹划及建设组」近期接连走访内地及外地考察，在4月初与八大代表访问浙江、北京及河北雄安新区等地，了解校城融合模式、高校产业联动等情况；4月底则前往韩国，到访首尔、世宗、大田等城市，了解校园设施、共享校区发展。蔡若莲当时称，将因地制宜，强化跨院校合作，完善产学研协同机制。

本报记者