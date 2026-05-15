岭大校史展馆开幕 展出珍贵文物 呈现办学历程

为迎接明年在香港复校60周年及2028年广州创校140周年，岭南大学在屯门校园设立的「岭南大学校史展馆」今日开幕，透过珍贵历史档案及藏品，重点呈现岭大自1888年晚清时期在广州创立的前身「格致书院」至今逾一世纪的办学历程。校董会主席姚祖辉指，设立校史展馆有助高教界回顾历史，同时思考在国家发展格局中的定位。

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展出多项文物 涵盖不同辨学时期

「岭南大学校史展馆」时间为主轴，展示大学由创校、迁徙、复校至近年发展多个重要阶段，陈列不同时期的校园照片、校长报告、年报、书信往来、活动小册子等，呈现岭南的办学发展与转变，重点展品包括1920年代岭大康乐校园的历史照片、1942年抗战时期岭大在粤北的照片、1967年岭南书院成立典礼的旧照片，以及1996年岭南学院启用屯门新校园推出的轻铁纪念车票等。

校董会主席姚祖辉在致辞指，岭南创校于广州，与华南地区的教育发展渊源深厚；今天作为本港八大中最邻近深圳湾口岸及北部都会区的大学，与粤港澳大湾区建设紧密相连，形容展馆有助高教界回顾历史，同时思考在国家发展格局中的定位；校长秦泗钊指，展馆记录大学的变迁，更是近代中国知识分子在动荡时代中坚守教育理想的缩影，「即使在不同阶段历经社会变迁，散落各方的岭南人仍勇于作出调整与转型。

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姚祖辉：回顾历史 思考国家发展定位

岭南教育机构主席吕岳枝指，岭南历史跨越逾一个世纪，不少校史资料在迁校过程中散失，透过设立校史展馆，重新搜集并系统整理岭南教育各重要阶段的文献，让大众铭记先辈办学的艰辛与传承，并了解高等教育发展与中西文化交流的关系。

另外，岭今年度委任45名本科生为「岭南教育机构大使」，颁发奖学金作为鼓励，以表扬他们在学业成绩、领导才能及服务社会方面的杰出表现，以承传博雅教育的使命，积极服务岭大、岭南教育机构及社会。

本报记者

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