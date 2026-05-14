方大成立应用伦理中心 助探讨不同文化价值观共通点

本港教育近年着重教授中国传统文化，圣方济各大学今日宣布正式成立应用伦理中心（CAE），将以正面的道德价值为基础，结合中国人文传统与宗教人道精神，关注六大伦理领域，冀通过学术研究与社会参与，探讨不同文化的价值观与伦理道德的共通点。大学亦计划开办伦理与宗教文学硕士课程，为社会培养具备深厚伦理素养的领袖人才。

冀引导学生汲取中华及宗教文化智慧

CAE重点关注的伦理领域包括科技发展与人的尊严、商业伦理、医疗伦理、生物伦理、社会伦理以及环境伦理。为确保学术课程能与社会期待的专业操守接轨，CAE将与方大各学术部门合作，全面审视各学科的课程大纲，令专业伦理教学成为各项课程中不可或缺的核心组成部分，确保毕业生在投身职场前已具备伦理分辨及道德判断力，以及职业责任感。

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方大校长张仁良认为，在全球化与科技发展突飞猛进的时代，新一代年轻人必须更加重视中国文化与正向价值观的传承，「应用伦理中心的成立，为社会创造了一个难得的对话平台，让大家深入探讨不同文化的价值与伦理的共通点。」中心主任杜国明神父期望透过讨论，引导学生在拥抱国际视野的同时，从中华文化及宗教文化的深厚底蕴中汲取智慧，建立稳健的道德基石。



方大另透露，大学正积极筹备开办伦理与宗教文学硕士课程，作为中心核心理念的学术延伸，透过深入研究信仰、文化与道德哲学的交汇，为社会培养具备深厚伦理素养的领袖人才。

本报记者

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