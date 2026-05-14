Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

方大成立应用伦理中心 助探讨不同文化价值观共通点

教育新闻
更新时间：15:14 2026-05-14 HKT
发布时间：15:14 2026-05-14 HKT

本港教育近年着重教授中国传统文化，圣方济各大学今日宣布正式成立应用伦理中心（CAE），将以正面的道德价值为基础，结合中国人文传统与宗教人道精神，关注六大伦理领域，冀通过学术研究与社会参与，探讨不同文化的价值观与伦理道德的共通点。大学亦计划开办伦理与宗教文学硕士课程，为社会培养具备深厚伦理素养的领袖人才。

冀引导学生汲取中华及宗教文化智慧

CAE重点关注的伦理领域包括科技发展与人的尊严、商业伦理、医疗伦理、生物伦理、社会伦理以及环境伦理。为确保学术课程能与社会期待的专业操守接轨，CAE将与方大各学术部门合作，全面审视各学科的课程大纲，令专业伦理教学成为各项课程中不可或缺的核心组成部分，确保毕业生在投身职场前已具备伦理分辨及道德判断力，以及职业责任感。 

延伸阅读︰圣方济各大学成立善长社群 促进人才培育

方大校长张仁良认为，在全球化与科技发展突飞猛进的时代，新一代年轻人必须更加重视中国文化与正向价值观的传承，「应用伦理中心的成立，为社会创造了一个难得的对话平台，让大家深入探讨不同文化的价值与伦理的共通点。」中心主任杜国明神父期望透过讨论，引导学生在拥抱国际视野的同时，从中华文化及宗教文化的深厚底蕴中汲取智慧，建立稳健的道德基石。
 
方大另透露，大学正积极筹备开办伦理与宗教文学硕士课程，作为中心核心理念的学术延伸，透过深入研究信仰、文化与道德哲学的交汇，为社会培养具备深厚伦理素养的领袖人才。

本报记者

延伸阅读︰方大护理应用学位 首批160毕业生近7成获聘

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
特朗普访华，北京人民大会堂外广场举行欢迎仪式。央视截图
02:55
特朗普访华︱2个多小时双边会谈结束 特朗普即赴天坛参观︱不断更新
大国外交
3小时前
消委会 ‧ 冷气机测试｜7款获评4.5高分 「三菱重工」最省电每日开足12小时仅需3.77元 即睇价钱/能源效率/电费全攻略
02:28
消委会 ‧ 冷气机测试｜7款获评4.5高分 「三菱重工」最省电每日开足12小时仅需3.77元 即睇价钱/能源效率/电费全攻略
社会
6小时前
李连杰全家福绝密曝光  42岁利智颜值惊人征服力强 功夫皇帝出行需搀扶
李连杰全家福绝密曝光  42岁利智颜值惊人征服力强 功夫皇帝出行需搀扶
影视圈
7小时前
王菲激罕跟神秘男子身贴身亲密合照 重要部份疑有接触惹热议 胡须男起底双方关系密切
王菲激罕跟神秘男子身贴身亲密合照 重要部份疑有接触惹热议 胡须男起底双方关系密切
影视圈
6小时前
牛头角的士夺命车祸后 网传「81岁老伯」揸的士 「S型」老态开车惹议 的士证曝光有效期至29年｜Juicy叮
牛头角夺命车祸后 网传「81岁老伯」揸的士 「S型」老态开车惹议 的士证曝光有效期至29年｜Juicy叮
时事热话
6小时前
德昌鱼蛋粉天后店6月结业！开业27年 靠手工鱼蛋起家 网民叹水准不再
德昌鱼蛋粉天后店6月结业！开业27年 靠手工鱼蛋起家 网民叹水准不再
饮食
4小时前
私影少女奸杀案│自卑男住所私影被触怒下毒手 酒店奸尸后丢垃圾站
私影少女奸杀案│自卑男住所私影被触怒下毒手 酒店奸尸后丢垃圾站
突发
16小时前
李泳汉结婚影片揭父子真实关系 鼎爷爆大新抱真正身份赞不绝口 狂寸大仔片段曝光
李泳汉结婚影片揭父子真实关系 鼎爷爆大新抱真正身份赞不绝口 狂寸大仔片段曝光
影视圈
22小时前
肥妈遗憾悲布「家人」离世：讲唔到太多嘢 曾入院照肺揭吸氧力低 天后诞照抬桥舞龙惹担忧
肥妈遗憾悲布「家人」离世：讲唔到太多嘢 曾入院照肺揭吸氧力低 天后诞照抬桥舞龙惹担忧
影视圈
5小时前
世界杯︱逾半赛事清晨开波 太子酒吧街全数不直播 业界料生意暴跌八成
世界杯2026︱逾半赛事清晨开波 太子酒吧街全数不直播 业界料生意暴跌八成
社会
9小时前