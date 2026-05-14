叶玉如：有能力承担国家级战略任务 科大研「天韵相机」登太空站监测碳排放

本港研发的科研载荷首登国家太空站。科技大学牵头研制的温室气体探测仪「天韵相机」，日前已随天舟十号货运飞船升空，运抵天宫太空站，料一个月后开始出舱「服役」，实时测量温室气体排放。负责项目的科大讲座教授苏慧形容，两年内完成研发是「奇迹」，项目有潜力进一步商业化。科大校长叶玉如指，项目证明本港科研有能力贡献国家层面的航天平台。

料一个月后出舱「服役」

「天韵相机」由科大研究团队与跨学科领域专家学者合作研发，是全球首款轻小型、高分辨率、高精度的二氧化碳及甲烷点源协同探测仪，总重量不超过80公斤，体积比家用洗衣机更小。探测仪设置转台组件，以助稳定地锁定地面目标，其相机设有4个镜头，可同步探测二氧化碳、甲烷、氧气及气熔胶。探测仪的空间辨识率达到百米级，能辨识地面平方米尺度的设施，以助锁定及监测发电厂、煤矿及堆填区等重点碳排放设施的碳排放。在天宫太空站环绕地球期间，仪器将每次针对特定地方拍摄1200张相，覆盖2500平方公里范围。

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探测仪通过测量太阳光穿过地球大气层与反射，分辨不同波长变化，并通过分析气溶胶，即空气中的悬浮粒子如雾霾及沙尘的散射光线，精确计算空气中的二氧化碳及甲烷浓度。项目负责人、科大土木及环境工程学系讲座教授苏慧解释，项目可为碳监测提供可靠数据，目标涵盖中国陆地上空99.6%煤电厂二氧化碳及99.9%煤矿甲烷排放，将协助决策者制订有效减碳措施。

「天韵相机」将于约一个月后「出舱」，安装在天宫太空站外监测气体排放，初步计划在太空运作两年，收集的数据将与国家生态环境部、本港的环境及生态局、天文台、电力公司及科研机构分享，并上载至联合国环境规划署数据库，支持碳监测及侦测甲烷泄漏。苏慧续称，仪器可搭载于太空站或卫星上，成本较实惠，有潜力大量生产实现商业化，包括用于「一带一路」沿线国家及地区，以至全球国家监测碳排放。

学者：两年制成是「奇迹」

苏慧提到，在研发过程中有4至5个月一直无法达到0.2纳米的光谱分辨率，团队直到去年与内地合作单位会商，才克服困难。她形容属精密机器的项目能在两年内「从无到有」完成制作是「奇迹」，提到她在美国太空总署工作的经验，研发周期可能长达8至10年。

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科大校长叶玉如表示，为团队在太空科技领域做出成绩深感骄傲，而国家「十五五」规划提出加快绿色低碳转型、建设航天强国，项目充分证明科大在航天工程等领域的深厚实力，有能力承担国家级战略任务。

记者 高俊谦

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