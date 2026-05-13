科大研制「天韵相机」监测碳排放 成首项科研载荷登天宫太空站

由科大牵头研制的温室气体探测仪「天韵相机」，前日（11日）随天舟十号货运飞船升空，运抵「天宫」太空站，成为本港首项登上国家太空站的科研载荷。科大团队预计，「天韵相机」将于1个月后开始出舱「服役」，开始测量地上的二氧化碳及甲烷排放。

「天韵相机」由科大研究团队与跨学科领域专家学者合作研发，为全球首款轻小型、高分辨率、高精度的二氧化碳及甲烷点源协同探测仪，长60厘米、阔50厘米、高60厘米，总重量不超过80公斤，比家用洗衣机更小。相机设有4个镜头，分别探测二氧化碳、甲烷、氧气及气熔胶，能辨识平方米尺度的设施；探测仪透过测量及分析太阳光穿过地球大气层及反射时，被不同气体吸收及反射的情况，精确计算空气中的二氧化碳及甲烷的浓度。

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项目负责人、科大土木及环境工程学系讲座教授苏慧指，项目在研发中面临多项挑战，包括在严格体积及重量限制之下，能同时兼顾高光谱解析度、高空间分辩率及多种温室气体监测。她提到有4、5个月一直无法达到0.2纳米的光谱分辨率，最终团队会商后才克服困难，形容项目能够在两年之内，从无到有完成制作这部精密机器是一个奇迹。

她表示，「天韵相机」将于约一个月之后「出舱」，安装在太空站外监测气体排放，初步将运作两年，所收集的数据将与内地当局、本港环境及生态局、天文台及科研机构分享。她又指机器较小型，项目成本实惠，有潜力商业化，校方已有部署，为一带一路以至全球国家监测碳排放。

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科大校长叶玉如表示，对科大团队能参与航天科研任务深感骄傲，项目反映科大在航天领域的科研优势，亦证明香港科研有能力在国家最高层面的航天平台作实质贡献。

记者高俊谦

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