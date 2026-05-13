4教育基金回拨465亿 累计盈余大减 议员忧滚存利息难支撑日后运作

政府去年《财政预算案》宣布从6个规模较大的种子基金回拨615亿元，其中465亿元回拨自资优教育基金等4项教育相关基金。政府向立法会提供4个基金的最新财务报表，资优教育基金与学生活动支援基金的累计盈余，从逾20多亿元大幅「缩水」至不足5亿元。有立法会议员担心各基金余下本金难以滚存足够利息支撑日后运作，呼吁政府交代。

邓飞︰或影响申请成功率

各基金回拨及盈余情况 年度盈余/亏损 回拨金额 累计盈余 基金 2024 2025 2025 2024 2025 资优教育基金 684万元 -18亿元 18.14亿元 22.73亿元 4.72亿元 学生活动支援基金 4715万元 -24.18亿元 24.6亿元 28.69亿元 4.51亿元 研究基金 1亿元 -402.22亿元 402.97亿元 524.78亿元 122.56亿元 资历架构基金 3527万元 -19.62亿元 20.06亿元 25.20亿元 5.60亿元 资料来源︰各基金财务报表

教育局向立法会提交资优教育基金、学生活动支援基金、研究基金及资历架构基金，反映各基金截至去年8月底的最新财务报表。因应政府从基金回拨，各基金均录得年度亏损，导致累计盈余大减（见附表）。其中支持资优教育学苑运作的资优教育基金，以及支援有经济需要中小学生参加全方位学习活动的学生活动支援基金，分别回拨18亿元及24.6亿元，前者年终结余从2024年度的22.7亿元减至上年度的4.7亿元，减幅达79.2%，后者则由28.7亿元减至4.5亿元，减幅达84.3%，两者均低于5亿元。

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为八大提供稳定的研究拨款，并额外拨款支持特定主题研究项目的研究基金，回拨约402.97亿元后，年度结余从524.8亿元减至122.6亿元，减幅达76.6%；至于支持资历架构发展及推行的资历架构基金，需回拨约20.1亿元，结余从25.2亿元减至5.6亿元，减幅为77.8%。

各基金均以种子基金模式运作，本金存放于外汇基金作投资。立法会教育事务委员会副主席梁子颖指，各基金原意透过滚存利息支撑未来开支，惟目前盈余只够各基金未来5年运作，担心5年后维持基金运作的资金从何而来，「以前基金根本不需要担心『钱从何来』，靠滚存利息就能支持运作，但回拨这些款项后如何做到？」他认为政府既然从各基金回拨资金，日后未必再度注资，而政府曾表明回拨与财政赤字无关，认为政府需向公众交代长远如何为各基金「扑水」支撑开支。

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教育界议员邓飞则指，随着各基金滚存利息减少，可能影响申请相关基金的成功率，「以往本金未减少时，是否所有利息都能使用到？现在申请获批的机会率会否降低？」他引述财政司司长陈茂波指本港公共财政趋向平衡，希望政府明年不再缩减教育开支，亦相信重新注资至各基金属可行的争取项目，拟提出相关质询。

本报记者

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