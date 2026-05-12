浸大伙北师港浸大 研AI手语翻译程式

听障与健听人士长期存在沟通障碍。浸会大学与北师香港浸会大学(北师港浸大)合作，运用人工智能(AI)技术，识别面部特征与嘴部动作，设计手语与口语翻译的应用。团队期望未来可以将项目落地，让广大听障人士受惠。

研讨会吸引150名浸大及北师港浸大的科研人才、政府代表、业界专家到场。佘丹薇摄



本港注册的专业手语翻译员仅约50人，虽然坊间亦有针对手语的翻译工具，但项目首席研究员李钰鹏和陈东龙指，社会上的听障人士群体庞大，坊间工具未能满足他们的需求，令听障人士在就医或社交等生活上都面临诸多不便。团队逐开发「实时安全的手语识别与生成关键技术与示范应用」项目，针对听障人士需要，以手语识别与生成作为目标，望求做到将手语的视像及图像，转为口语与文字，同时透过AI技术，把说话的语音转为手语，达到为听障与健听人士进行翻译。

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然而，手语并非国际通用，全球地区都有不同的手语表达，比如香港与内地的手语不能完全互通，而德文中的「Brother(兄弟)」与「Sister(姐妹)」需要依赖面部表情表达，这些地域差异及细节，都为翻译沟通带来不少的挑战。团队依靠AI技术，重点识别面部表情、嘴形等动作，以解决翻译错误的情况，团队亦利用「直接偏好优化」(DPO)大模型技术，通过「正样本」及「负样本」训练AI，以精确捕捉手语中的各种细微差异。

这个手语与口语翻译项目，是浸大首批「1+1+1」联合资助项目之一，全部项目的资助总额达3000万元。研究阶段已历一年，团队透露，正进行精度优化及模型优化，期望未来可以推出翻译应用，让听障人士及健听人士无阻碍交流。

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北师港浸大副校长（研究与拓展）潘建新指，第二批21个拟立项项目已完成遴选，第三批项目申报即将启动。佘丹薇摄

浸大昨举办「粤港高校『1+1+1』联合资助计划研讨会」，会上展示浸大与北师港浸大的首批资助项目。除了协助听障人士的项目外，现场还涵盖文化保育、智慧医疗及数据科学等领域的介绍。北师港浸大副校长（研究与拓展）潘建新指，第二批21个拟立项项目已完成遴选，第三批项目申报即将启动，校方期望透过香港与珠海校园的深度协同，实现资源互补与人才跨境流动，提升两校在新兴学科领域的创新能力

记者佘丹薇

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