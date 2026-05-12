蔡若莲出席世界数字教育大会 港浙合作构建「协同创新共同体」

率团访问杭州的教育局局长蔡若莲，出席2026世界数字教育大会，并在平行会议发表题为「香港中小学数字教育转型的实践」专题演讲，介绍本港推进数字教育策略及实践情况，形容数字时代的教育重构是系统性变革，当局将继续通过「学、教、评、管、研」各环节的协同推进，促进数字教育高质量发展。

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数字教育系统变革 协同推进发展

蔡若莲称，配合国家的科教兴国战略，及建设香港成为国际创新科技中心的目标，当局成立数字教育策略发展督导委员会，支持课程发展议会编订《中小学数字教育蓝图》，制订数字教育的方向与策略；又订立《人工智能素养学习架构》，全方位提升学生的人工智能（AI）素养。

当局持续提供分层式、多元化的数字教育专业发展活动和校本支援服务，增强学校带领变革与教学创新的专业能力，并通过优质教育基金预留20亿元，支援中小学数字教育，其中5亿元用于「『智』启学教」拨款计划，为每所公帑资助学校提供50万元拨款，以采购AI工具及举办培养学生AI素养活动。

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到访AI试点学校 了解数据驱动教学

在世界数字教育大会闭幕式上，蔡若莲代表本港教育局与浙江省教育厅签署数字教育合作备忘录，双方将发挥在数字教育资源、技术及人才等方面的优势，共同构建「数字教育协同创新共同体」。

行程期间，蔡若莲到访AI教育应用试点学校杭州市春晖小学，了解学生接受AI教育、数据驱动教学与学校管理改进等情况，她亦参观杭州市具身智能展示中心，亲身体验智能机械人在不同场景的应用。

世界数字教育大会由国家教育部、浙江省人民政府主办，今届主题为「人工智能+教育：变革 发展 治理」，探讨AI如何推动教育系统变革、促进教育高质量发展，并构建包容、安全、可持续的全球治理新格局。

本报记者

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