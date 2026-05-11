Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

屯门屯兴路小学校地 教局归还规划署作其他用途

教育新闻
更新时间：21:42 2026-05-11 HKT
发布时间：21:42 2026-05-11 HKT

小学学龄人口持续下跌，继今年有15间小学收生不足而获派0班后，教育局重新检讨学校用地需求。当局向屯门区议会证实，把一幅原拟于屯兴路以东公营房屋的小学校地，归还规划署作其他用途，不再在屯门中预留校地。

蓝色部分为拟议学校用地。(资料来源：屯门区议会文件)
蓝色部分为拟议学校用地。(资料来源：屯门区议会文件)

校地位处屯门屯兴路以东，邻近怡峰园，连同相连用于兴建公营房屋的土地达约3.3公顷，平整工程预计明年年初完成。教育局向屯门区议会提交文件，形容未来学龄人口「将呈结构性下降趋势」，在考虑当区发展计划、学龄人口推算、现时各级学生实际人数及学位数目、教育政策及其他因素后，决定把校地交还规划署，考虑作其他合适的用途；当局在屯门中未再预留校地。地政总署与土木工程拓展署亦指，因应当局计划交还校地，政府将重新检视该地的长远用途。

延伸阅读：十年后中学恐关两百间 不如大刀阔斧合并「换血」

有屯门区议员指学龄人口持续下跌、「杀校潮」持续等趋势，促请当局调整校地规划。根据当局早前向立法会财委会提交文件，预计全港适龄小一新生将由2027年的40600人，跌至2029年仅31500人的低位，单计屯门区将从3300人，跌至2500人，减幅达24%。

延伸阅读：学龄人口续跌 教局推算2034年起中一新生少于小一 2035年仅32300人升中

本报记者

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
凯施饼店创办人萧伟坚堕楼亡 涉案工厦昔日设面包工场丢空逾年 银主公开出售
突发
8小时前
海洋公园水上乐园长者激抵优惠！60岁或以上乐悠咭/长者咭持有人$2入场 优惠期至7月
海洋公园水上乐园长者激抵优惠！60岁或以上乐悠咭/长者咭持有人$2入场 优惠期至7月
好去处
8小时前
湾仔豪宅双尸案│英籍银行家五日虐杀两妓女 拍片纪录凶残过程
突发
22小时前
香港女飞鱼何诗蓓公开恋情 与荷兰泳坛男神高调放闪 阿诺卡明加曾因「透明」泳裤爆红
香港女飞鱼何诗蓓公开恋情 与荷兰泳坛男神高调放闪 阿诺卡明加曾因「透明」泳裤爆红
影视圈
3小时前
马浚伟辞任新城电台CEO 上月率领管理层北上倾合作忽然闪电劈炮 郭艳明被委任要职
01:19
马浚伟辞任新城电台CEO 上月率领管理层北上倾合作忽然闪电劈炮 郭艳明被委任要职
影视圈
4小时前
连锁酒楼晚市优惠$38起 必食烧鹅皇/花尾斑/冬瓜盅 全线多间分店供应
连锁酒楼晚市优惠$38起 必食烧鹅皇/花尾斑/冬瓜盅 全线多间分店供应
饮食
9小时前
江图设灵丨胞弟悲痛揭死因 拒接手江图物业：捐畀慈善机构 古天乐鲍起静送花牌致哀
江图设灵丨胞弟悲痛揭死因 拒接手江图物业：捐畀慈善机构 古天乐鲍起静送花牌致哀
影视圈
4小时前
郑世豪不清楚李泳豪家事 指对方系超级好仔 邱芷微曾与李泳汉拍广告：工作上觉得佢唔太差
郑世豪不清楚李泳豪家事 指对方系超级好仔 邱芷微曾与李泳汉拍广告：工作上觉得佢唔太差
影视圈
10小时前
观塘「祥荣茶冰厅」结业！开业60年随花园大厦重建告别 TVB剧集御用冰室取景地
观塘「祥荣茶冰厅」结业！开业60年随花园大厦重建告别 TVB剧集御用冰室取景地
饮食
11小时前
天文台︱周二多区气温升穿30°C 惟周三起降温 连落七日雨兼有雷暴 周六低见23°C
00:57
天文台︱周二多区气温升穿30°C 惟周三起降温 连落七日雨兼有雷暴 周六低见23°C
社会
10小时前