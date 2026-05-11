屯门屯兴路小学校地 教局归还规划署作其他用途

小学学龄人口持续下跌，继今年有15间小学收生不足而获派0班后，教育局重新检讨学校用地需求。当局向屯门区议会证实，把一幅原拟于屯兴路以东公营房屋的小学校地，归还规划署作其他用途，不再在屯门中预留校地。

蓝色部分为拟议学校用地。(资料来源：屯门区议会文件)

校地位处屯门屯兴路以东，邻近怡峰园，连同相连用于兴建公营房屋的土地达约3.3公顷，平整工程预计明年年初完成。教育局向屯门区议会提交文件，形容未来学龄人口「将呈结构性下降趋势」，在考虑当区发展计划、学龄人口推算、现时各级学生实际人数及学位数目、教育政策及其他因素后，决定把校地交还规划署，考虑作其他合适的用途；当局在屯门中未再预留校地。地政总署与土木工程拓展署亦指，因应当局计划交还校地，政府将重新检视该地的长远用途。

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有屯门区议员指学龄人口持续下跌、「杀校潮」持续等趋势，促请当局调整校地规划。根据当局早前向立法会财委会提交文件，预计全港适龄小一新生将由2027年的40600人，跌至2029年仅31500人的低位，单计屯门区将从3300人，跌至2500人，减幅达24%。

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本报记者

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