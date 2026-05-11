中大与杭州生物公司签署 推动妇儿AI影像大模型落地

为提升妇儿健康诊断及治疗的质素，中文大学卓越妇儿健康研究院（HOPE）与杭州生物科技公司签署合作备忘录。双方将在妇儿医学领域共同推动医学人工智能（AI）影像大模型的研发，目标将相关AI技术成果转化为临床应用。双方表示，会在符合相关监管要求的前提下，探索适用于大湾区医疗健康发展的应用模式。

是次合作将结合中大卓越妇儿健康研究院与杭州生物科技公司的AI技术优势，涵盖学术交流、专用模型训练、临床转化及验证、医学评估体系建设，以及人才与学术交流等范畴，并会探索服务粤港澳大湾区医疗健康发展的具体路径。

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中大卓越妇儿健康研究院联席总监梁德杨表示，是次合作将有效建立对接临床需求与前沿AI技术的协作机制，期望在确保数据安全与伦理合规的前提下，将科研成果转化为服务大湾区妇儿健康临床需求的实际能力。

杭州生物科技公司创始人兼董事长宋宁表示，这次合作将成为推动医学影像大模型从技术研发迈向高水平临床应用的关键里程碑。

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本报记者



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