星岛辩论︱亚军港大同学会书院：首踏伊馆台板「有圆梦的感觉」

在星岛辩论总决赛屈居亚军的港大同学会书院，辩论队成立短短4年，已跻身星岛校际辩论赛总决赛。担任第二副辩的吴聿心，首踏伊馆台板就挑战「空手辩」方式发言，她满意团队表现，形容今次「有圆梦的感觉」。作为辩论队的「元老」，吴聿心笑言赛后可以交棒给师弟妹。

男拔英文组夺冠

拔萃男书院队伍在英文组赛事力压正方基督教国际学校夺冠，主辩李羽澄（右二）更荣膺「最佳辩论员」。陈浩元摄

成立约4年的港大同学会书院辩论队，在星岛辩论赛的最佳成绩是前届16强止步，今届成绩大跃进，校长陈馨更偕逾百师生当日到场打气。自中一加入辩论队的吴聿心，今年第三度参加星岛辩论赛，与担任主辩的中三生袁家豫、第一副辩的中二生洪朗铿初次组队，便成功打进总决赛，「过去曾经踏上不同台板，但一直只欠伊馆」，她形容今次「有圆梦的感觉」，希望尽情享受每一刻，虽然结果带有遗憾，但各人均满意表现。

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吴聿心指自己一直想在伊馆「空手辩」，即全程不用提示卡在赛事发言，「这是一个很大的挑战，要即场讲一篇辩论」。袁家豫及洪朗铿均称打进总决赛不容易，觉得很满足，又认同评审称要多做全面的资料搜集。

3人组成较其他队伍年轻的组合参赛，吴聿心指，很欣赏两名师弟师妹的毅力，形容两人均是成熟、表现淡定的辩论员，「我在想究竟我中二、中三的时候，是否可以做到他们那样？」作为辩论队「元老」的她笑言，经历今次比赛后，意识到可以交棒。负责老师李崇恩表示，虽然未能取得冠军，但辩论队创立仅4年取得如此佳绩，感到非常满意，寄语同学再接再厉，保持对辩论的热诚。

至于英文组赛事，以「生成式人工智能的泛滥，削弱了人类的创造力」为辩题，最终由反方拔萃男书院，力压正方基督教国际学校夺冠，主辩李羽澄更荣膺「最佳辩论员」。

记者 高俊谦

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