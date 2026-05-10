都大拟建首粤语「酒后语言资料库」 助检测系统分析适合驾驶否

不少人酒后会胡言乱语，过往针对欧洲语言的研究显示，饮酒会削弱大脑语言处理能力，惟在酒精影响下的汉语语言学研究仍十分有限。由都会大学领导的研究团队计划建立首个粤语「酒后语言资料库」，并结合以人工智能（AI）为基础的语言检测系统，分析使用者在饮酒前后的语言质素偏差。煤气公司已承诺于其车队测试系统，团队冀长远开发手机程式，协助市民判断饮酒后是否适宜驾驶。

冀收集百港人共逾1000分钟语音样本

是次研究将比较参与者在饮酒前后的语言表现，以评估酒精对认知及语言能力的影响。都大提供

过往研究显示，饮酒可导致理解与表达功能出现紊乱、言语逻辑错误、语速与停顿异常、声调不稳等情况。是次研究由都大教育及语文学院副院长李宝伦牵头，与香港城市大学、西南政法大学及广州华侨医院的研究人员合作，展开为期两年的研究；初步研究显示，参与者在饮酒后的发音、语速及用字等方面，确实与清醒时存在明显差异。

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团队有意在医疗专业监督、并严格控制饮酒量低于香港现行酒后驾驶法定上限的情况下，收集约100名年龄介乎18至60岁的受试者、逾1000分钟的粤语语音样本，借以建立「酒后语言资料库」，并以此训练多模态AI语言模型，应用于大学的语言检测系统。

该系统将综合分析使用者在饮酒前后的语速、语调稳定度、语音停顿与语法结构偏差等多项指标，比较使用者的语言表现变化，以评估酒精对认知与语言能力的影响。李宝伦期望项目完成后推出系统原型，透过手机程式供用户进行实时自我评估与监测酒精的影响，以便自行判断是否适宜驾驶。

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他相信新系统可作为现有酒精检测、如吹气或化验的辅助工具，但强调不会取代法定检测程序，又指有关技术具潜力扩展至其他应用场景，例如监测用药或疲劳引致的语言异常。煤气公司已签署支持文件，将与团队合作于其车队测试系统，冀将系统应用于车队司机行车前的例行安全检测，提升车队管理效率。

团队获智慧交通基金拨款逾港币340万元支持研究，都大副校长（研究及拓展）郭予光认为，研究项目获智慧交通基金资助及业界伙伴积极支持，强调将致力结合学术研究与社会实际需求，透过提出切实可行的应用方案助力产业发展，并回应道路安全等重要社会议题。

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