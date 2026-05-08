圣方济各大学成立善长社群 促进人才培育
更新时间：17:34 2026-05-08 HKT
发布时间：17:34 2026-05-08 HKT
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为凝聚社会各界力量，圣方济各大学今日举行「善长社群启动礼暨感恩茶聚」，并宣布成立「方大善长社群」。典礼上，校方展示了大学正名两周年以来的多项发展成果，包括建成全港最大规模的护士学校及社工培训院校，并透露目前正筹划新校园扩建工程，以应对学生人数增长。
劳工及福利局局长孙玉菡担任主礼嘉宾致辞时表示，方大作为应用科学大学，肩负培育多元专业人才的重要角色，支持青年向上流动。他认为，这将有助壮大香港的人才库，并配合政府推动基层医疗及社会福利服务发展的方向。
校长张仁良表示，学校将秉承校训「自强不息」的精神，继续巩固应用科学大学的办学定位，深化与业界的合作，持续推动教学、研究及知识转移，培育不同领域的专业人才。
典礼更邀得方大校董会主席兼天主教香港教区主教周守仁枢机主礼，社会各界的善长及合作伙伴出席活动，共同见证「方大善长社群」的成立。
本报记者
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