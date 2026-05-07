蒙特梭利国际学校传幼童性侵案 警方立案调查 校方：暂无证据佐证

近日网上流传多张讯息截图，有家长指控年幼儿子遭性侵，更有传有教师将玩具塞入幼童臀部。涉事的蒙特梭利国际学校（IMS）发表声明，指全力配合警方的调查工作，惟查阅所有纪录及当日闭路电视录像画面，确认当日录影未显示不当行为发生，无发现该生有任何行踪不明的时段。警方将案件暂列为「猥亵侵犯年龄在16岁以下的男童」，交由西区刑事调查队第六队负责调查。

蒙特梭利国际学校（赤柱校舍）。学校网站图片

据了解，涉事受害人为法国籍4岁男童，2024年起就读蒙特梭利国际学校（赤柱校舍）幼稚园。男童母亲在4月17日到校接回儿子返抵住所后，儿子告知家人臀部疼痛；男童父亲怀疑有人非礼儿子，遂带他到港怡医院求医及报案。警方证实接获报案，将案件暂列为「猥亵侵犯年龄在16岁以下的男童」，交由西区刑事调查队第六队负责调查。

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校方称录像未见不当行为 无证据教职员涉事

蒙特梭利国际学校今日发表的声明。

蒙特梭利国际学校今日发表声明，确认接获家长指子女疑遭不当骚扰事件，警方已展开调查。校方获悉事件后已立即与相关家长联系，随即查阅所有相关纪录，以及当日校园闭路电视的录像画面，录影完整记录该学童在校期间的活动情况，确认当日录像未显示任何不当行为发生，亦无发现该学生有任何行踪不明的时段。校方亦引述警方指，现阶段未发现任何证据显示校内曾发生相关事件；也无证据显示校内其他学生面临相关风险，或校内任何教职员涉事。

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校方重申，保障学生人身安全是首要考量，所有教职员在入职时均须完成儿童保护课程，任职期间须按规定，定期更新其资格认证。

本报记者

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