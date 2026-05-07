中大医学院研究环状RNA 为神经退化疾病辟研究路径

阿兹海默症、肌萎缩性脊髓侧索硬化症（渐冻人症），都是无药可愈的神经退化疾病。中文大学医学院的研究团队发现，环状核糖核酸（环状RNA）在大脑记忆形成机制中的关键角色，为未来治疗神经退化疾病，开辟新的研究路径。研究结果已发表于国际期刊《Science Advances》。

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circHomer1的作用就如一条生物分子桥梁，将信使核糖核酸（mRNA）运送到神经元的树突（即接收站），以传递大脑讯息。而缺乏circHomer1会导致树突棘（即突触的接收结构）变形，并减少关键蛋白的产生，继而削弱大脑的通讯功能。 中大提供

研究证环状RNA 与大脑通讯系统关系密切

核糖核酸（RNA）是一种生物分子。当中，信使核糖核酸（mRNA）负责将遗传讯息，由DNA传递至细胞制造蛋白质的部位。它通常是单链结构，具有两个截然不同的末端。但有一种非编码RNA的末端是连接在一起，形成封闭且更不易被分解的连续环状结构，即是环状RNA，与大脑的突触功能息息相关。

中大研究团队发现，一个来自Homer1基因并存在于大脑、名为circHomer1的环状RNA，是调控突触功能的重要因子。团队安排两组实验小鼠进行巴恩斯迷宫测试，评估牠们的空间学习和记忆能力。结果显示，与对照组相比，缺乏circHomer1的小鼠在实验初段，需时更长才能锁定目标洞口，出错率亦较高。团队其后发现，circHomer1作用如同生物分子桥梁，将mRNA运送到神经元的树突，以传递大脑讯息。而缺乏circHomer1会导致树突棘（即突触的接收结构）变形，减少关键蛋白的产生，继而削弱大脑的通讯功能。

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叶栢勤指研究为神经退化疾病的诊断和治疗，开辟全新的研究方向。 中大提供

可作生物标志物 助诊断治疗

负责研究的中大医学院生物医学学院助理教授、蔡永业脑神经科学研究所首席研究员叶栢勤指，circHomer1对建构大脑海马体的空间学习和记忆能力十分重要，今次研究发现彻底改变对环状RNA与健康与疾病之间关系的理解，证明了circHomer1并非RNA转录过程中的副产物，而是有特定功能的生物分子，大脑缺乏circHomer1会直接形成突触功能障碍。

他补充称，研究为神经退化疾病的诊断和治疗，开辟全新的研究方向。环状RNA可作为神经系统疾病的生物标志物，即使在其他神经病变存在的情况下，恢复circHomer1的功能，或可成为维持突触健康及记忆力的新策略。

本报记者

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