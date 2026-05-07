中大副校长姜里文 获美国植物生物学家学会两项荣誉

中大副校长（外务）姜里文获美国植物生物学家学会（ASPB）提名海外终身通信会员奖，并同时获颁该学会的会士名衔，成为首名香港学者同获此两项荣誉，以表彰他作为美国以外地区杰出植物生学家的成就，以及对植物生物学领域的长期贡献。

中大副校长（外务）姜里文。中大提供

本身是中大卓敏生命科学教授兼理学院副院长（研究）的姜里文，近日先后获ASPB提名海外终身通信会员奖（Enid MacRobbie Corresponding Membership Award），并获颁美国植物生物学家学会会士（Fellow of ASPB）。ASPB设有超过18项奖项，表扬在推动植物生物学发展及服务学会方面作出贡献的杰出人士。姜里文是首位来自香港的学者同获该两项重要荣誉，彰显他在国际植物科学界的领导地位与影响力。

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姜里文（右一）与研究团队合照。中大提供

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姜里文深感荣幸 形容激励科研发展

姜里文对获颁荣誉深感荣幸，衷心感谢校方支持及同事、学生共同努力，这些荣誉将激励他们继续透过国际合作与科研卓越推动大学发展，并与学界、业界及政府伙伴建立更紧密的合作关系。

姜里文自2000年加入中大，其研究多次获得重要资助及奖项肯定，包括两项研究资助局「卓越学科领域计划」、4项国家教育部高等学校科学研究优秀成果奖（一等奖及二等奖）等。近年，姜里文的团队采用三维电子断层扫描及冷冻聚焦离子束/冷冻电子断层扫描等先进技术，在纳米尺度观察植物膜结构，推动「以影像带动科研发现」的研究方向。

本报记者

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