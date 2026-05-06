升级并校｜基全小学拟与鲜鱼行学校合并 校长：有责任接纳同区孩子

下学年收生不足，获派0班小一的鲜鱼行学校，校方早前透露拟与区内理念相近的办学团体小学合并。同区的中华基督教会基全小学，日前向家长发出通告，透露面对教育环境转变，正探讨与鲜鱼行学校合并的建议方案。

延伸阅读：升级并校｜鲜鱼行学校发声明 与区内理念相近小学合并

强调「爱邻舍」 校舍充裕不削资源

基全小学校长叶雪妍在通告指，校方深信「爱邻舍」的真理，在校舍空间充裕且不削减现有资源的前提下，有责任包容并接纳同区的孩子，让他们能在稳定的环境中与该校学生一同成长。校方上周已举行咨询会，向家长简介合并建议方案及收集家长意向。

基全小学与鲜鱼行学校相近，两校只相距约500米。翻查《小学概览》，基全小学共有27间课室，但现时全校只设14班，小一至小四每级2班，小五至小六每级则开3班。

延伸阅读：升级并校｜刘德容小学拟并校家长忧特教支援褪色 质疑教育局说法 反问「为何选校」

鲜鱼行学校第三度面对停办危机。校监黄天雄在3月底发表声明，指校方经深入商议后，议决与区内理念相近的办学团体小学合并，并已向教育局提交申请，相信合并能整合两校的优质资源，发挥协同效应，为学生提供更稳定、更优良的学习环境及更丰富的学习经历，形容是保障学生福祉，对学校长远发展负责任的决定。

本报记者

「派0班」学校最新情况（部分） 发展方案 学校数目 涉及学校 与他校合并 9间 世界龙冈学校刘德容纪念小学、景林天主教小学、圣公会将军澳基德小学、鲜鱼行学校、方树福堂基金方树泉小学、五邑工商总会学校 逐步停办或

最迟于29/30学年结束营办 4间 筲箕湾官立小学、中华基督教会长洲堂锦江小学、基督教香港信义会信爱学校 开办私营小一班级 1间 新会商会学校 资源来源：综合教育局、各校宣布及家长消息

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<