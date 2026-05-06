中大发现红树林「蓝氮」生态服务可造逾85亿美元

红树林不只能吸收二氧化碳，还能有效清除氮污染，为人类节省巨大开销。中文大学地球与环境科学系最新研究显示，全球红树林虽然只占陆地面积不足0.1%，但每年可去除高达87万吨氮污染物，这项「净化服务」的年度生态价值超过85亿美元（约港币666亿元），相当于红树林固碳价值的12倍以上，团队亦建议可覆盖至粤港澳大湾区海域作国际试点，解决氮污染的问题。



氮污染为全球主要环境危机之一，过去近百年，人类活动导致的氮排放激增50倍，引发藻类大量繁殖、水域缺氧、渔业受损及饮用水安全等问题。而红树林湿地中的泥土微生物，能将有害的氮化合物转化为无害的氮气，实现自然净化。

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中大地球与环境科学系助理教授Benoit Thibodeau与博士生汪紫烟，综合分析了全球42个红树林区域的数据，结果显示，全球红树林每年的理论脱氮潜力可高达500万吨，足以抵消全球人为活性氮总量的3%。然而，目前实际去除量仅为最大潜力的15%，意味著仍有巨大提升空间。

论文第一作者汪紫烟表示：「每一片红树林都同时具备固碳和净水的功能，保护它们的理由比以往更充分。」她指出，参考「蓝碳」（红树林固碳价值）的成功模式，同样可评估「蓝氮」（红树林除氮价值），帮助我们更合理地规划生态保护的优先次序。

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研究团队建议，将「蓝氮信用」纳入现有的生态系统服务体系，未来建立可「碳」「氮」双重信用机制。另一方面，由于粤港澳大湾区开发程度高，红树林面积可观，适合作为国际试点，这项措施不仅有助解决氮污染问题，还能减轻水务设施老化的压力。

本报记者



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