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仁大拟修复受损「联大书院」同学录

教育新闻
更新时间：07:45 2026-05-07 HKT
发布时间：07:45 2026-05-07 HKT

树仁大学正筹建校史馆，记载仁大创校与发展历程、已故校长钟期荣与校监胡鸿烈的传奇一生。仁大当日派员到「纸质文物诊所」征求专业复修意见，更带同两本「联大书院」同学录，拟修复受损页面与内容，配合仁大校史馆的文物整理工作，为筹备校史馆展览作准备。

破损名册详列学生资料

去年以105岁嵩寿辞世的仁大校监胡鸿烈，在1960至63年担任联合书院校董，并于1960至70年担任联合书院夜校「联大书院」校长，为当时资源匮乏的学生提供学习机会。仁大图书馆档案部邓女士当日带同1966年第10届、1967年第11届的两本联大书院同学录，册内详细记载当年学生所属学系、个人照片等基本资料，然而书内已出现虫蛀、污渍及页面内容破损等问题。

延伸阅读︰港大「纸质文物诊所」助市民修复藏品 忠粉带小说《恋爱二分一》「求诊」 冀留青春印记

邓女士在咨询专业意见后称，团队初步构思采用冷冻技术处理文物虫患，惟一般家用设备未达文物修复标准，后续将再作评估，寻求专家协助修复的可行性。她指团队期望通过修复及梳理同学录内的珍贵纪录，整理胡鸿烈担任联大校长的相关故事，后续会持续搜集史料深入研究。

记者 佘丹薇

 

延伸阅读︰仁大将办为期一年校庆活动 「钟期荣胡鸿烈校园」冀2032年落成

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