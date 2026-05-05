星岛辩论︱基崇男拔相隔一年 中英文组再度称冠

年度学界盛事、第41届「星岛全港校际辩论比赛」昨举行总决赛，今届比赛共208队参赛队伍角逐锦标，最终中文组赛事由基督教崇真中学脱颖而出，英文组由拔萃男书院夺冠，两校均相隔一年，在中英文组再度称冠。两校主辩曾思桐与李羽澄，同获「最佳辩论员」奖项。政务司副司长卓永兴致辞时指，在当今瞬息万变的社会，比以往更要具备清晰的头脑和表达能力，而辩论正是锻炼的绝佳方式。

激辩外汇基金投资北都 崇真：不应自毁长城

今届中文组决赛辩题为「港府动用外汇基金投资北部都会区等大型基建项目利大于弊」，正方港大同学会书院一方强调投资未来、造福民生的重要性，指目前河套等发展区已有经济成效，相信只动用外汇基金储备约3.5%无损本港金融基础。反方基督教崇真中学反驳目前国际形势风高浪急、大鳄虎视眈眈，强调外汇基金是香港「一家人的保单」，不应自毁长城。

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双方同学在台上台下唇枪舌剑，基督教崇真中学主辩曾思桐在总结发言时，引述时任财政司司长的前特首曾荫权在「香港家书」称，即使1998年击退索罗斯后香港仍然元气大伤，指正方讲「基建」不如己方重视「基础」，最终为她赢得「最佳辩论员」奖项。宣布冠军一刻曾思桐更喜极而泣，与队友拥抱。第二副辩谭卓彤指3人去年首次组队，几经努力下成功夺冠，感觉「不真实」，第一副辩周诣臻则感谢父母支持。

评讲中文组总决赛表现的香港律师会会长汤文龙认为，双方同学在技巧和策略等发挥良好，亦举出《外汇基金条例》作例子，惟无人尝试回应《基本法》中「量入为出」的原则。他强调在社会中无事不涉法律，学生寻索论据时可参考更多法例与案例。

中文组正反双方在台上舌剑唇枪。 汪旭峰摄

英文组热议生成式AI 男拔包办冠军最佳辩员

英文组辩题为「生成式人工智能的泛滥，削弱了人类的创造力」，最终由反方拔萃男书院夺冠，主辩李羽澄同时荣膺最佳辩论员。中英文组冠军及亚军得主，先后从政务司副司长卓永兴手中取得奖座，台下报以热烈掌声及喝采声。中英文组「最佳辩论员奖」，分别由星岛新闻集团副行政总裁林善乔及立法会法律界议员陈晓峰颁发。

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卓永兴勉学生反思求进 感谢星岛支持青年发展

卓永兴致辞感谢星岛新闻集团多年来对语文教育和青年发展的支持，通过辩论，提升学生语言技巧，培养他们多角度分析问题，培养慎思明辨的能力，「同学的每一次准备、每一个论点的推敲，都是思考的锻炼」。他鼓励学生藉参与辩论将所学知识、技能、价值观和态度，融会贯通、灵活运用，就社会关心的课题深入研究、不断反思求进。

本报记者

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