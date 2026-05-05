中华文化节2026｜ 「普及专场」艺术活动体验中华文化活力

由康乐及文化事务署策划的「中华文化节」特设「普及中华文化艺术专场」，为全港学校设计一系列免费活动，鼓励师生通过参与多元化的艺术节目，近距离体验中华文化的当代活力。

「中国戏曲节」开幕节目《京剧大武生艺术展演》，学生可近距离欣赏京剧武生精湛功架。 康文署网站

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课本读得到白蛇传、穆桂英，但能亲眼看到感受截然不同。今年文化节以「传奇」为题，开幕节目舞剧《白蛇》，以芭蕾舞融合中国舞、现代舞及武术等元素，师生可亲临剧场观赏公开彩排，领略这部作品如何创新演绎耳熟能详的传说故事。

「中国戏曲节」开幕节目《京剧大武生艺术展演》，让同学近距离欣赏京剧武生精湛功架外，同学亦可通过观赏豫剧、上党梆子及粤剧等导赏演出，认识这些列入国家级非物质文化遗产名录的剧种及背后的文化内涵。

设多场「校园戏曲漫游」

专场同时精心设计多场「校园戏曲漫游」，将昆曲、京剧和粤剧的导赏演出和流动展览带入校园，同学即使在学校亦能亲身感受戏曲表演的趣味及文化价值。不少曾参与过往专场活动的师生表示，专场有助同学多角度认识源远流长的中华文化，对选科具启发作用。各项活动现正公开予学校报名参与，名额有限，额满即止。

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「中华文化节」旨在弘扬中华文化，提升市民的国民身份认同及文化自信，助力爱国主义教育工作，吸引并汇聚中国内地和世界各国顶尖的艺人和艺团来港交流，期间举办不同形式的节目及活动，让公众有更多机会，深入欣赏和体验中华传统优秀文化之美。

本报记者

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