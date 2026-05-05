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理大HiVE模拟车祸现场训练CPR技巧 藉科技革新医疗教育 学生信心显著提升

教育新闻
更新时间：07:30 2026-05-05 HKT
发布时间：07:30 2026-05-05 HKT

心肺复苏法（CPR）是抢救生命的急救治疗，前线医护人员在不同情境施救，往往面对恶劣环境。理工大学提出「理大教育4.0」概念，藉科技革新医疗教育，其中医疗科技及资讯学系通过「混合沉浸式虚拟环境（HiVE）」，让学生置身车祸现场，甚至闻到漏油的刺鼻气味等环境，学习冷静进行施救。副教授李泳怡指，虚拟环境训练有助学生提升进行CPR的自信心，更愿意救治陌生伤患。

嗅觉技术仿漏油气味

「混合沉浸式虚拟环境」能在完成训练后，即时显示学生不同项目的表现。理大提供
「混合沉浸式虚拟环境」能在完成训练后，即时显示学生不同项目的表现。理大提供
罗嘉慧表示，学生在元宇宙平台上可独自或偕同侪自由探索，亦可连结浏览可靠的线上资料。何健勇摄
罗嘉慧表示，学生在元宇宙平台上可独自或偕同侪自由探索，亦可连结浏览可靠的线上资料。何健勇摄
「元宇宙大脑影像解剖学展馆」容许学生以互动方式阅览教材、复习课堂资料，亦配置24小时运作的AI聊天机械人。理大提供
「元宇宙大脑影像解剖学展馆」容许学生以互动方式阅览教材、复习课堂资料，亦配置24小时运作的AI聊天机械人。理大提供

HiVE是理大医疗科技及资讯学系与理大工业中心合作研究的「沉浸式投影空间」，占地611平方呎，能提供360度全景视觉。系统能模拟多个场景，包括有小巴在繁忙街道失事翻侧，多名伤者倒卧，一片狼藉的车祸现场。通过精准投影至急需CPR的「伤者」上，学生须即场施救，「伤者」身上感测器可追踪施救步骤、按压质素、反应时间等，从而了解学生训练表现。特别的是，系统不仅模拟景物，还通过环绕声系统与AI聊天机械人，模拟围观者在旁干扰，更通过嗅觉技术，让人闻到失事车辆泄漏燃油的刺鼻气味。

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李泳怡指，该系学生到医院实习前，须考取美国心脏协会的「基本生命支援术」，当中包括CPR技巧，但紧急情况不能预演，「即使练习过急救常识，当去到车祸或火灾等紧张环境，自己能否将所学真正反映在现实上？」以往协助癌症病童准备治疗的HiVE正大派用场，现时系统两小时内为约120名学生提供实践训练。

她引述近期接受11次演练，共121名学生的数据显示，7项CPR技能的自评信心均有显著提升，更重要的是学生更愿意帮助陌生人进行CPR，「旁观者对陌生人的犹豫，很多时是在现实阻碍进行CPR的障碍之一，训练有助解决问题。」她指系统日后将扩充，新增火灾、工业意外等场景。

开发元宇宙解剖学展馆

理大医疗科技及资讯学系系主任蔡璟指，教育和培训均须确保医护人员追上医学知识突破与新疗法发展，而「理大教育4.0」将以个性化、互动及灵活的教学模式，为学生配备AI时代不可或缺的技能、态度和价值观，期望学生借由新科技提升思维能力，在实践知识时做到「举一反三」。

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同样结合科技的「元宇宙大脑影像解剖学展馆」，由副系主任罗嘉慧开发，平台容许学生以互动方式阅览教材、复习课堂资料，例如浏览医学影像解剖模组时，可以教科书无法实现的方式逐层观察人体结构，突破传统二维线上学习的限制。

罗嘉慧指，学生在元宇宙平台上可独自或偕同侪自由探索，亦可连结浏览可靠的线上资料，「以免他们前往不可靠的网站」。平台配置24小时运作的AI聊天机械人，随时回答问题。

记者欧文瀚

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