首届「智芯教育论坛」 逾30专家校长出席 研推本港芯片科普教育

芯片是当今科技的核心，也关乎国家未来的竞争力。现时本港中小学科学科并没有相关课程，如何引入是专家及前线校长老师近期关心的议题。由北京大学深圳芯片设计重点实验室、中华基督教会基湾小学（爱蝶湾）及圣马可中学合办，香港科技大学及香港城市大学支持的首届少年中国芯「智芯教育论坛」，日前于基湾小学（爱蝶湾）举行，逾30位来自本地多间大学、中学、小学及教育机构的专家学者及校长教师出席，探讨芯片科普教育在香港的落地与推广。

专家学者：从国家战略到教育实践

香港城市大学董朝阳教授发言时表示，大学应为青少年提供丰富资源，并在芯片及AI智能化领域与中小学深度合作。圣马可中学校长陈思茵则指出：「中学是桥梁，我们要让学生不仅会用科技，更能走进产品核心，成为掌控未来的人。」

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嘉宾参观基湾小学（爱蝶湾）的人工智能实验室、科学室、沉浸式教室及水耕系统，了解学生在科技创新方面的学习成果。学校提供

跨界研讨：共商香港落地路径

论坛的重点环节围绕「少年中国芯」在香港的区域落地机制进行专项研讨。与会者就协作架构、课程发展、师资培训、长期运作模式等议题踊跃发言。中华基督教会桂华山中学校长黄仲良呼吁业界抓紧时间，尽快将芯片课程落实到初中课堂。香港普通话研习社总干事叶妙玲更建议设立评选机制，让具潜质的学生获得更多社会资源与肯定。

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基湾小学（爱蝶湾）校长黄静雯总结，与会各方均认同，唯有跨界携手、资源共享，才能让芯片教育在香港扎根成长，真正为国家培育未来的创科栋梁。而本月17日，香港科技大学将举行芯片教育国际研讨会，探讨课程衔接、师资培训及国际竞赛发展方向。

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