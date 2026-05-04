公民科内地考察 44特校参与增近7成

高中公民与社会发展科内地考察，今学年共44间特殊学校参与，较上学年增近7成。有特校校长与教师指，安排考察团的准备与统筹工作较多，但学生得着是课堂难以提供。

老师︰各参与学生有独特需要

香港红十字会甘迺迪中心今学年安排高中生到珠海考察，了解内地航空科技发展。该校公民科科主任麦志伟坦言，每名学生都有独特需要，校方需做好配套工作，「向家长了解学生的身体状况，同时考虑如何让学生有效地学习知识。」校长李静雯指，特殊教育不应该因差异划上界线，考察团得到教育局和内地部门协助，「能让学生看到国家的发展、感受到学生的兴奋和雀跃，我认为这些都是无法在课室提供的。」

该校中五生刘嫦韵指，去年参与深圳考察团的同学人数不多，而且各人有各自需要，出发前曾感到担心，但庆幸能亲身前往深圳，认识当地的科技发展及城市与历史的结合，形容「读万卷书不如行万里路」。中五生沈健丰因要乘坐轮椅，曾担心深圳的无障碍设施未必足够，惟亲身到访后，担忧一扫而空。

本报记者

延伸阅读︰

19名SEN学生获颁「杰出关爱学生」 台上表演凭独白感谢父母

残疾运动员如愿读浸大 成「运动产业管理文学士」首批学生 冀于特殊学校任教

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<