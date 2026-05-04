德贞女子中学增设自主学习时段 勉学生「敢试」不怕输

自主学习需要空间之余，更需要尝试的勇气。深水埗德贞女子中学调整课时，为初中及高中生增设班级经营时段及自主学习时段，让学生尝试街舞、沙画等活动，获取自我驱动的能力。校长庄嘉璐期望学生学会从「怕输」走向「敢试」。

创造安全空间供尝试 逐步克服恐惧

德贞女子中学为高年级学生推出「Joyful Time」，提供街舞、特技化妆体验、沙画、水果气泡蜡烛制作及英语音乐剧等，让学生按个人兴趣自由选择参与：初中生的「Shining Time」则是班级经营活动，学生从精心设计的环节获得肯定、被他人看见，同时察觉他人的需要，继而建立归属感。

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校长庄嘉璐指，女校生一般较文静、敏感且渴望获得认同，新冠疫情期间，学生长期在家学习，削弱他们的社交能力。有调查亦反映，学生因自觉能力不及他人，或目标过于遥远而缺乏动力，故校方特意创造「安全但具挑战性」的尝试空间，让学生在真实体验中逐步克服恐惧、建立自信，学会从「怕输」走向「敢试」。

以街舞为例，副校长冯安琪指参与学生随着音乐尽情展现舞技，围观学生亦可随时加入共舞，形容这为学生创造契机，帮助她们克服对陌生事物的恐惧、建立自信并展现潜能。

中五生方恺潼承认以往多怀疑自己的能力，得到老师鼓励后，促使她勇敢前进与获得他人肯定，令她有动力争取担任司仪等机会。另一名同学李俏仪亦称曾经会担心做错事而被嘲笑，惟去年曾自荐加入学生会，亦勇敢报名参加音乐剧角色甄选并成功获选。

本报记者

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