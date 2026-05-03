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中大研「分子外衣」增锂金属电池稳定性 高温循环200次仍存八成初始容量

教育新闻
更新时间：19:19 2026-05-03 HKT
发布时间：19:19 2026-05-03 HKT

锂金属电池因其超高能量密度，被视为下一代电动车和储能系统的希望，惟亦存在难以解决的问题。中文大学工程学院的研究团队早前研发出一项全新的界面工程策略，成功调控电极—电解质界面的化学环境，使其在高电压和高温的环境下，循环200次后仍可保持80%的初始容量，为未来开发更高能量、更稳定的锂金属电池提供新思路，以提升电动车和储能设备的安全性与续航表现。研究成果已于顶尖期刊《自然─纳米技术》（Nature Nanotechnology）刊登。

电解液分子持续被氧化分解 影响电池性能

中大工程学院机械与自动化工程学系教授卢怡君领导的团队，就调控电极—电解质界面的化学环境提出新思路。中大图片
中大工程学院机械与自动化工程学系教授卢怡君领导的团队，就调控电极—电解质界面的化学环境提出新思路。中大图片
是次研究的第一作者为中大机械与自动化工程学系博士后研究员王扈炜。
是次研究的第一作者为中大机械与自动化工程学系博士后研究员王扈炜。

相比现有的锂离子电池，锂金属电池能提供更长的续航时间及更轻的电池重量，但电池在高电压下能否稳定可靠地运行，取决于电极和电解液之间看不见的薄区域所发生的情况︰电解液分子会被氧化分解，其产生的副产品不断堆积，导致电池性能迅速衰减甚至失效，单靠改进电极材料或调整电解液也难以解决。

延伸阅读︰中大研「眼看手模」机械人 模拟人类3D空间认知

由中大工程学院机械与自动化工程学系教授卢怡君领导的研究团队，在电池正极活性材料表面组装一层超薄但功能明确的分子膜，这层「分子外衣」能够改变电解液分子靠近它时的行为方式，可适当地吸引电解液靠近或将其推开，有如调节温度一样微调界面的化学环境，既能形成保护层、阻挡有害反应，又不会过度阻止电池界面的正常运作。

有望整合至现行电池制造工艺

在团队实验下，经过分子膜修饰的正极在高电压和摄氏60度高温的苛刻条件下，循环200次后仍然保持80%的初始容量，而未经修饰的电极性能衰减明显更快。团队指出，这种改进不是透过增加电极或电解液的复杂性实现，而是在界面上做一个精准的、可控的化学修饰，代表这种方法有望整合至现行电池制造工艺中，无须对整个系统进行彻底改造。

卢怡君解释，这项研究在分子层面上揭示了电极和电解质界面的作用机制，团队不仅提供了一个新的科学见解，更展示了一条设计界面的新路径。她承认目前验证仍在电池实验室的小尺度阶段，但原理上可应用于更大规模的电池，「我们希望这项工作能为开发下一代高能量密度、高稳定性的锂金属电池提供指引，最终让这类电池早日投入实际应用，推动电动车与储能产业迈向全新发展阶段。」

延伸阅读︰中大团队揭月球内部水资源新线索 玻璃珠研究颠覆传统认知

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