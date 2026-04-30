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DSE 2026｜中史科文革题问「四人帮」中美苏关系发展 教师：试卷多处设「陷阱位」

教育新闻
更新时间：07:45 2026-04-30 HKT
发布时间：07:45 2026-04-30 HKT

中学文凭试昨举行中史科考试，卷一「历代发展」有选答题涉及文革「反党集团」如何造成局势动荡、中美苏关系发展等。有考生认为试卷难度中等。有资深教师分析指，今届试卷虽有助较弱考生取分，但多处设有区分学生高低的「陷阱位」，认为拟题理念不鼓励学生死记硬背，考生须小心审题。

考材标「陈独秀」免错读

余明威指出，今年的试卷考核深度较以往增加，将热门课题考得更精更细。欧文瀚摄
余明威指出，今年的试卷考核深度较以往增加，将热门课题考得更精更细。欧文瀚摄

中史科卷一「历代发展」属资料题，必答的两条题目分别考核明初君主集权，以及国共关系；三选一的选答题，涵盖春秋战国的政治变迁、清末洋务运动及百日维新、民初军阀割据，以及共和国时期中美苏关系及文革，有题目展示1971年飞机外逃坠毁，与1976年首都军民打倒「反党集团」的相片，要求考生作答所指的林彪与「四人帮」如何造成当时局势动荡，援引史事佐证；同一题以宣传画及外交部网上资料，问及中苏交恶、中美建交的背景。

卷二「历史专题」设6个单元，考生须在所选单元三选二作答。热门单元「时代与知识分子」涵盖孔子政治主张、司马迁政经思想与何启对本港医学教育等贡献。其他题目考核五四运动背景、毛泽东思想蕴含的阴阳与知行学说、抗日期间的妇女贡献等。值得留意是，2023年入题的《新青年》封面图片再列考材，当年曾有考生对史料横书方向不分，把《新青年》作者陈独秀错抄为「秀独陈」而被批评，今届试卷特意标示「陈独秀先生主撰」。

延伸阅读︰DSE 2026｜中史考材特标「陈独秀先生主撰」 免考生再抄错「秀独陈」

郭同学认为试卷难度中等，自己因有温习现代史，卷一大致能够应付。
郭同学认为试卷难度中等，自己因有温习现代史，卷一大致能够应付。

考生郭同学认为试卷难度中等，自己因温习现代史，卷一大致能够应付，卷二选答司马迁与何启的题目。卷二选答同样题目的考生黄同学则指，自己较熟悉文革历史，老师「贴中」周朝与春秋时代，认为试卷整体难度不高。

荃湾圣芳济中学中史科主任余明威分析，今年试卷不少有助能力较逊考生「保底」的题目，譬如卷一涉春秋战国题目共设8条分题，其中6题属短答，「虽然学生可能不太懂这题目，但（题目）斩得这样，反而执到更多分数」；卷二部分题目提供大量资料供考生参考，藉点列划分作答方向。他提醒试卷设下不少陷阱分辨考生高下，如卷一必答题问及较冷门的藩王；选答题将唐朝安史之乱与北宋集权一并提问等。

余明威认为，今年的试卷考核深度较以往增加，将热门课题考得更精更细，拟题理念不鼓励学生偏读或死背。他建议日后考生花更多时间选题，选出有利作答的题目，并细心看提问内容，「可能表面上觉得认识这题目，但答到一半就可能未必懂得答，中间有一部分答错就很易出事。」

延伸阅读︰DSE 2026｜考生疑试场拍摄 考评局：将跟进违规个案

考生可选择弃答卷二

另外，今年起中史科考生可选择不答卷二，其成绩最高为5级，记者在考场未见有人提早离场。考评局回应称，未统计有多少考生只答卷一，而所有考生的答卷均会按相同的评核要求作评阅和计算科目分数，亦会依据相同的等级水平要求一并进行评级。

记者 欧文瀚

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