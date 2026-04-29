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DSE 2026｜中史考材特标「陈独秀先生主撰」 免考生再抄错「秀独陈」

教育新闻
更新时间：22:05 2026-04-29 HKT
发布时间：22:05 2026-04-29 HKT

中学文凭试今日举行中国歴史科考试，曾于2023年考试入题的《新青年》封面图片，再次列为考材，当年有考生「左右不分」将《新青年》作者陈独秀错抄为「秀独陈」，被考评局严词批评是「匪夷所思」、「最严重的错误例子」。今届试卷特意以文字标示「陈独秀先生主撰」，相信避免考生作答乱象重演。

2023年考试后再列为考材

采用《新青年》的题目，属单元一「二十世纪中国传统文化的发展︰承传与转变」的第一题，资料包括1916刊行宣扬民主与科学的《新青年》封面、同年北京大学校长任命状、1918年发表的小说《狂人日记》，以及节录胡适《新思潮的意义》，要求考生析论五四新文化运动出现的背景，以及胡适在整理国故方面的主张。再度列为考材的《新青年》，考评局以直写方式标明资料上的「新青年」标题及「陈独秀先生主撰」。

重温当年报道：中史考生乱答题目 误称《新青年》作者为「秀独陈」 试卷主席批评：最严重的错误例子

2023年文凭试中史科同样以《新青年》封面入题，考评局在《试题专辑》揭露当年有考生不谙《新青年》封面上由右至左的横书方向，把作者陈独秀的姓名误抄为「撰主生先秀独陈」，即使试题其他注明「陈独秀」的史料，亦无察觉纠正，被试卷主席批评为「匪夷所思」，形容是「最严重的错误例子」。

同单元的其余题目，分别考核李大钊和毛泽东如何在中国传播马克思主义的情况、分析毛泽东思想蕴含的阴阳及知行学说，以及文化大革命期间传统文化受到冲击、改革开放后儒家文化渐受重视的原因等。

延伸阅读︰DSE 2026｜历史科选材较冷门 问买办航运角色 日本战后外交

本报记者

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