评判盛赞学生中文水准跃升 高小四强7月力争冠军宝座

由《星岛日报》主办、语文教育及研究常务委员会（语常会）赞助的「第四届全港华文双语菁英问答比赛」高小组赛事早前已顺利完成。最终由献主会圣马善乐小学、圣公会青衣主恩小学、九龙塘学校（小学部）及九龙塘宣道小学成功晋级，并将于今年7月总决赛争夺冠军宝座。

本届比赛先举行网上问答比赛，高小组及初中组得分最高的32支校队晋级实体初赛。其中高小组初赛已于3月28日举行。

献主会圣马善乐小学 力争四连霸

高小组首场初赛由圣公会圣彼得小学、仁爱堂田家炳小学、海坝街官立小学及献主会圣马善乐小学对战。四校在必答题环节表现不俗，得分270至280分不等。进入抢答环节，圣马善乐小学的参赛者战意高昂，不断抢攻，赛至中段时已累积至410分，大幅抛离对手，最终以530分胜出，成为当天四场赛事得分最高的校队。

献主会圣马善乐小学已是三届冠军得主，该校洪景舜、庄芷晴及冯一轩今次更第三度出战。三人坦言面对赛事感到紧张，但为了卫冕，会努力备战，全力以赴。队长洪景舜表示：「同场校队实力高强，反而成为我们的动力；如能出线，便有望争取冠军！」

圣公会青衣主恩小学 发挥平均

另一场赛事由香港教育大学赛马会小学、吴氏宗亲总会泰伯纪念学校、浸信会吕明才小学及圣公会青衣主恩小学对战。在必答题环节中，四校表现不过不失，当中以主恩小学表现最佳，答对六题。部分校队则花了较多时间思考每个问题，以致无法在限时回答所有问题，较为可惜。进入抢答环节，吕明才小学和主恩小学皆密密抢攻，最终主恩小学凭400分成功晋级。成功出线的圣公会青衣主恩小学何德平、杨盛俊及魏若岚表示，赛前阅读大量课外书以扩阔知识面，令抢答时反应更快、答题更有把握。

九龙塘学校（小学部） 惊险胜出

第三场赛事对战校队为香港道教联合会云泉吴礼和纪念学校、圣保罗男女中学附属小学、九龙塘学校（小学部），以及德萃小学。四校在必答题环节中皆答对大部分题目，当中以吴礼和纪念学校及九龙塘学校的表现最佳，两校均取得280分。抢答环节更是两校之争，积极抢攻下经常同分，形势紧张，结果九龙塘学校成功抢答最后一题，惊险胜出。

九龙塘学校（小学部）丁嘉晋、黄时雨及谢林轩表示，团队能出线归功于黄时雨在最后一题抢答成功，带领全队晋级，加上赛前参阅历届题目备战，并熟读老师派发的资料及观看比赛片段以掌握赛事节奏。

九龙塘宣道小学 附加题决胜

第四场赛事对战的校队为圣若瑟小学、保良局世德小学、圣公会仁立纪念小学及九龙塘宣道小学。在必答题环节，宣道小学表现最为出色，十题仅有一题失误，取得290分。进入抢答环节，仁立纪念小学准确率最高，五题全中；宣道小学共抢答七题答中五题。限时结束时，该两校以350分并列，根据赛制以附加抢答题分胜负。最终由宣道小学成功抢答，获得决赛资格。

九龙塘宣道小学李浚扬、李芊函及区筠沛表示，过去两届未能入围决赛，今届出线对他们意义重大，所以与对手同分一题定胜负时，彼此互相提醒务必晋级，最终幸运取得决赛席位，既开心亦感动，更希望在决赛再创佳绩。

中文顾问：从电视剧学中文口语

香港恒生大学中文系助理教授凌颂荣博士赛后表示，参赛同学的表现反映他们平日学习认真，大部分中文题都能准确回答，但对谚语和广东话等独有词汇则略为生疏。他指出，中文并不只是书本上知识，不妨留意日常生活中运用的情况，例如别人交谈时的用语，或电视剧中的口语材料。他续指，本届参赛同学比上届答得更准确，上届参赛者回答时较多犹豫，这反映中文水准有所提升。