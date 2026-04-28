科大医学教研综合大楼今动土 叶玉如︰不会从港现存医学院「挖角」

政府批准科技大学兴建本港第三间医学院，位于本部校园的医学教研综合大楼今日举行动土典礼。出席仪式的特首李家超致辞时表示，新医学院将有助实现国家「十五五」规划支持香港成为国际高端人才集聚高地的愿景，并为「健康中国2030」规划纲要作出贡献；校长叶玉如则透露院长及教授招聘工作顺利，短期内将适时公布院长人选，又重申不会从现时另外两间医学院「挖角」。

工程即日起展开 料2028年中完成

多名与会嘉宾在动土仪式上为新医学院揭牌。欧文瀚摄

李家超相信，科大医学院将与另外两间医学院构成协同效应，提升香港的科研实力及医学教育水平。

叶玉如（左）强调不会从港大和中大医学院「挖角」，沈向洋（右）亦重申与另外两间医学院的关系非常好。

科大医学教研综合大楼全高8层，将以组装合成（MiC）方式建造。

科大医学教研综合大楼全高8层，占地6000平方米，将设有教学实验室、临床技能及模拟培训中心、研究实验室、师生共享设施等。叶玉如称大楼将以组装合成（MiC）方式建造，工程即日起展开，预料于2028年中、即医学院首批学生入读前竣工。

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被问到目前医学院教职员招聘情况，她表示医学院院长一职招聘工作顺畅，期望在短时间内分享最新情况，并乐见很多外地的医学人才有意加入；校方对于医学院需要多少教职员亦已有想法，目前已有7位临床教授到任，另有约30人签署了加盟意向书，来自美国、欧洲、澳洲及新加坡等地。

叶玉如强调，不会从现存的香港大学和中文大学的医学院「挖角」，指科大医学院期望与另外两间「做得非常优秀」的医学院一同合作提高香港创新医疗的贡献，「大家要通过合作将香港变成国际医疗创新枢纽，而不是进行竞争」，将来3间医学院的学生将有机会报读他校的课程，「例如他校学生可报读科大人工智能的相关课程，其他医学院有些课程科大未准备好的也可让科大学生报读」。

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特首︰新医学院有助实现「十五五」愿景

校董会主席沈向洋亦称与两间医学院的关系非常好，认为新医学院是希望协助香港的医学方面做得更好，期望能合作培养更好的医生和更多的科研。至于新医学院的引入新科技方向，他与叶玉如指生物科学、人工智能和机械人均是重点，另外基于香港社会的老龄化，这亦有机会成为新医学院的重点研究项目。

身兼科大监督的特首李家超在动土典礼上致辞时表示，国家「十五五」规划支持香港成为国际高端人才集聚高地，而新医学院有助实现这愿景，以及为「健康中国2030」规划纲要作出贡献；新医学院亦将为香港提供高质素、高效率和大容量的医疗保健服务，并增加本地医生的培训以缓解人手短缺，有助应对本港人口老化带来的挑战。他相信科大医学院将与另外两间医学院构成协同效应，提升香港的科研实力及医学教育水平。

记者欧文瀚

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