科学科校本课程增鉴证元素 小学生化身侦探寓教于乐

小学常识科在本学年起分拆为科学科及人文科，位于将军澳的东华三院王余家洁纪念小学，率先在小一及小四的科学科采用校本课程，并引入科学鉴证体验，让学生化身小侦探，进行指纹采集、血液分析等，冀藉谜题和侦查方式提升学生学习动机、发展科学探究精神，并培养学生的解难能力及科学素养。

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可体验采集指纹血液分析等程序

该校科学科主任冯嘉琪表示，设计科学科的校本课程时，是以课程核心「探新求知、乐学活用、创造未来」作根本，期望引发学生的好奇心，学习科学知识和技能，并将科学方法应用于日常生活，同时让学生了解与科学相关的职业。她举例指，设计「生命与环境」范畴的课程时，校方以侦探和鉴证科学作主题，设计不同的体验活动，以谜题、鉴证、侦察作为切入点，让学生参与采集指纹、血液分析等课题。

课堂期间，学生将化身为小侦探，并重复确认采集指纹或血型鉴证过程是否正确，又会留意老师讲解鉴证方法和技巧，「将学习主题以案件包装，学生在找出疑犯的过程中，以采集到的证据去证实自己的论据，过程有公正客观的纪录，严谨公平的实验」，让学生透过活动学习科学知识。

小四学生温柏添、陈楷睿和马睿妍均对科学科加入鉴证活动表示高兴。马睿妍认为，通过鉴证寻找疑犯，明白需要透过科学去寻找证据，又透露除血液分析外，平日课堂亦曾体验土壤测试，了解壤土、沙土和黏土排水情况，认为这些实验激发自己对身边事物的好奇心。陈楷睿则称，通过水力发电实验，知悉科学实验每个步骤都需要精准，如水车叶、水流等都会影响发电效果。

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加建实验设备 拟减纸笔考试比重

校长刘秀萍期望，借着今年开办全新的科学科，协助学生走进科学的世界，让科学成为生活的一部分，「科学不应只是公式与定律的堆叠，而是引导学生理解自然现象、发现问题并提出解决方案的过程。」对于科学科的评估，冯老师指学校正逐步减少传统纸笔考试的比重，计划在各年级采取多元评估策略，观察学生如何记录和分析实验结果、反思实验误差、动手制作解决生活难题、如何以图表整理学习所得等。

另外，学校投放逾300万元在校内加建INNO Space及梁美琼科学实验室，并以太空为主题，其中科学实验室设有互动墙，涵盖科学科「物质、能量和变化」的范畴，让学生了解能量转化，包括电力、声音、齿轮的原理，太阳能及水力能转化成为光能、声音传送等装置。冯老师表示，学生能透过科学互动墙亲手接驳电路或将零件放上背板，观察闭合电路如何令灯泡发亮、转子转动或发出声音；互动墙的太阳能板及太阳灯亦能即时显示电压变化，学生也可动手组装齿轮装置，理解机械原理。

本报记者

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