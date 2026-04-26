Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

被指冷处理学生遭欺凌 元朗商会中学︰按警方建议暂停校内调查

教育新闻
更新时间：16:38 2026-04-26 HKT
发布时间：16:38 2026-04-26 HKT

元朗一名13岁初中生4月在校内疑被同学欺凌受伤，其父亲称儿子年初已遭欺凌，惟校方「冷处理」。涉事的元朗商会中学星期六（26日）透过通告称对家长言论表示遗憾，强调学校是按警方建议，暂停校内调查，以免影响司法公正。

校方︰早于农历年假后已启动跟进程序

有网民转贴元朗商会中学回应有关报道的通告。网上图片
有网民转贴元朗商会中学回应有关报道的通告。网上图片
有网民转贴元朗商会中学回应有关报道的通告。网上图片
有网民转贴元朗商会中学回应有关报道的通告。网上图片

延伸阅读︰元朗13岁男童校内屡遭殴打 父亲两度报警求助 教育局促学校书面交代

校方透过通告表示，2月20日农历新年假期期间接获家长反映事件后已即晚回复，并于假期后首个上学日（2月25日）上午启动跟进程序及联络双方家长，3月获悉家长销案后重新启动校内跟进程序；至4月17日学校训导组接获学生反映新事件后，亦即时启动跟进程序，并联络家长交代进度。

校方指，家长于4月22日再次报警后，按警方建议暂停校内调查，以免影响司法公正，但强调未忽视该生在校需要，即时采取措施协助他重投校园。

对于家长指学校「冷处理」，校方表示深感遗憾，重申一直依法配合警方调查、积极提供学习及情绪支援，因应警方要求，校方无法就案件细节与家长作电话或面谈沟通，「此举并非回避责任，而是为保障司法公正」。

本报记者

延伸阅读︰将军澳景岭书院多名学生疑银包失窃 校方：高度关注 寻获6个银包

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<

答问题送丰富礼品↓

答问题送丰富礼品↓

最Hit
于洋曾被TVB下令「永不录用」 为啖气拒续约：使乜畀面？ 竟因「旧情人」薛家燕回归
于洋曾被TVB下令「永不录用」 为啖气拒续约：使乜畀面？ 竟因「旧情人」薛家燕回归
影视圈
8小时前
HKTVmall向传统超市「宣战」 推85折优惠抢客 王维基：睇吓边个先投降
HKTVmall向传统超市「宣战」 推85折优惠抢客 王维基：睇吓边个先投降
商业创科
7小时前
港式西餐厅「椰林阁」东山再起！逆市扩张至9分店 曾濒临全线结业 网民拆解「翻生」主因
「椰林阁」东山再起？逆市扩张至9分店 曾濒临全线结业 网民拆解「翻生」主因
饮食
2026-04-24 19:21 HKT
公屋申请人运气爆表 2人单位一派苏屋邨唔要 等半年二派「梦幻穷宅」街坊打满分：正到爆｜Juicy叮
公屋申请人运气爆表 2人单位一派苏屋邨唔要 等半年二派「梦幻穷宅」 街坊打满分：正到爆｜Juicy叮
时事热话
2026-04-25 15:37 HKT
将军澳「扒手党」周街开背囊 失手扮好人提醒：个袋打开 街坊认出惯犯大爆出没热点｜Juicy叮
将军澳「扒手党」周街开背囊 失手扮好人提醒：个袋打开 街坊认出惯犯大爆出没热点｜Juicy叮
时事热话
7小时前
李泳汉李泳豪反目杨思琦沉冤得雪？获撑当年分手是「及时止蚀」 思琦妹31字留言吐心声
李泳汉李泳豪反目杨思琦沉冤得雪？获撑当年分手是「及时止蚀」 思琦妹31字留言吐心声
影视圈
22小时前
特朗普出席白宫记者协会晚宴期间有枪手开火，特勤人员立即撤离特朗普。美联社
01:51
白宫记者晚宴传枪声 特朗普：枪手已被捕︱有片
即时国际
8小时前
特朗普公开白宫记者协会晚宴的枪击疑犯被捕照片。
02:32
白宫记者晚宴枪击︱教师枪手冲闸画面曝光 特朗普公开疑犯被捕照︱有片
即时国际
5小时前
莲塘口岸酒楼｜精选6大高质茶楼 港人北上饮茶首选 人均¥75起 一间长者免茶位
莲塘口岸酒楼｜精选6大高质茶楼 港人北上饮茶首选 人均¥75起 一间长者免茶位
旅游
2026-04-25 15:59 HKT
手法升级！广华医院$150欠款信竟是骗局？付款限期后寄出 网民踢爆藏4大致命疑点｜Juicy叮
手法升级！广华医院$150欠款信竟是骗局？付款限期后寄出 网民踢爆藏4大致命疑点｜Juicy叮
时事热话
4小时前