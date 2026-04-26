被指冷处理学生遭欺凌 元朗商会中学︰按警方建议暂停校内调查

元朗一名13岁初中生4月在校内疑被同学欺凌受伤，其父亲称儿子年初已遭欺凌，惟校方「冷处理」。涉事的元朗商会中学星期六（26日）透过通告称对家长言论表示遗憾，强调学校是按警方建议，暂停校内调查，以免影响司法公正。

校方︰早于农历年假后已启动跟进程序

有网民转贴元朗商会中学回应有关报道的通告。网上图片

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校方透过通告表示，2月20日农历新年假期期间接获家长反映事件后已即晚回复，并于假期后首个上学日（2月25日）上午启动跟进程序及联络双方家长，3月获悉家长销案后重新启动校内跟进程序；至4月17日学校训导组接获学生反映新事件后，亦即时启动跟进程序，并联络家长交代进度。

校方指，家长于4月22日再次报警后，按警方建议暂停校内调查，以免影响司法公正，但强调未忽视该生在校需要，即时采取措施协助他重投校园。

对于家长指学校「冷处理」，校方表示深感遗憾，重申一直依法配合警方调查、积极提供学习及情绪支援，因应警方要求，校方无法就案件细节与家长作电话或面谈沟通，「此举并非回避责任，而是为保障司法公正」。

本报记者

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