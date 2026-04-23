THE亚洲大学排名2026｜教大岭大同上榜 港八大齐列区内百强

本港正积极发展国际教育枢纽，大学排名备受关注。最新《泰晤士高等教育》（THE）亚洲大学排名今揭盅，本港8所资助大学全数打入亚洲百强，香港大学及中文大学更稳守十强，分别排亚洲第6及10。内地5所大学跻身亚洲前十，清华大学及北京大学更蝉联亚洲第一及第二。现时陷于战火的伊朗，亦有3校位列亚洲百强。

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今年审视36地区共929大学

THE亚洲大学排名2026（部分） 国家/地区 大学 排名（较上年变动） 中国 清华大学 1（-） 中国 北京大学 2（-） 新加坡 新加坡国立大学 3（-） 新加坡 南洋理工大学 =4（-） 日本 东京大学 =4（+1） 中国 复旦大学 7（-） 澳门 澳门大学 28（+6） 伊朗 谢里夫理工大学 =76（-7） 本港大学在THE亚洲大学排名2026表现 大学 排名（较上年变动） 香港大学 6（-） 中文大学 10（-1） 科技大学 12（-） 城市大学 14（+2） 理工大学 18（-） 教育大学 37（新上榜） 浸会大学 40（+10） 岭南大学 =84（新上榜） =为并列

资料来源︰THE亚洲大学排名

今年排行榜审视亚洲36个国家及地区，合共929间大学，较去年多76间。本港今年八大全数打入亚洲百强，排行最高的香港大学，稳守亚洲第6；中文大学则微跌一位，排名第10。科技大学及理工大学的排行，分别维持第12和18位不变；城市大学及浸会大学排名分别跃升2位及10位，排在14及40位。

本港各大学对排名结果感欣喜，港大重申致力成为引领人类未来的世界级大学，在教学、研究及知识交流等力求卓越，提升国际声誉。中大指9年跻身亚洲十强，彰显在教研及国际化的整体实力；科大指排名充分展现该校在蓬勃发展的亚洲高教界中站稳领先位置。理大亦指排名反映该校实力备受国际认可。城大则强调在「教学」、「研究环境」及「研究质量」等多项核心评审指标录得进步。浸大指近年不断强化跨学科教研能力，成绩获国际肯定。

新上榜的教育大学及岭南大学，分别排37及84位。教大校长李子建形容首次上榜是重要的里程碑，认为佳绩全赖教职员努力与付出；岭大校长秦泗钊则指，排名反映该校教研策略成果逐步展现，未来将把握邻近深圳湾口岸及北部都会区的地理优势。

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中国97校上榜 伊朗3校入百强

中国今年有97间大学上榜，按年增3间，其中五大跻身亚洲十强，蝉联首两位的清华大学及北京大学，而复旦大学、浙江大学及上海交通大学，分别排第7至9位。THE指内地大学得益于「双一流」建设持续成功，以及在专利、研究卓越性和研究影响力的进步。邻近本港的澳门，亦破记录有3校上榜，澳门大学排行从去年34位跃升至第28位，首次跻身亚洲30强。新加坡国立大学及南洋理工大学，分别排行亚洲第3及第4；日本共有115间大学上榜，排行最高的东京大学，今年并列第4。

近期陷入战火的伊朗，共90间大学上榜，较去年增加9间，14校跻身亚洲200强，其中3校跻身百强，排行最高为并列76位的谢里夫理工大学。THE形容伊朗的整体排名提升，源于师生比例、专利数量及国际学生人数等指标进步。

本报教育组

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