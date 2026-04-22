QS排名2026｜学者：社会「重理轻文」 科技浪潮下人文学科被边缘化

对于多间院校在QS大学学科排名中，人文及社科领域排名显著下跌，情况令人关注。立法会教育事务委员会主席刘智鹏直言，香港有「重理轻文」的情况，认为人文及社会科学在科技浪潮下被边缘化并非好事。

创科资源投放较多

恒生大学常务暨学术及研究副校长莫家豪。资料图片

本身是历史学者的刘智鹏坦言，近年各大专院校在创科资源投放较多，形容是客观事实，「例如实验室、加强算力等，全部都是钱和资源」。他指人文及社科学者会对国民、社会，以至人类整体未来路向提出见解，认为即使在人工智能（AI）世代，就科技如何影响人类生活、AI应用伦理等议题，提出讨论的仍是人文社科学者，而非创科板块的学者。

刘智鹏形容造成「重理轻文」局面，与社会过度着重实用主义有关，他相信金钱以外，仍有各种价值、人生目标，以至人类为何要存在等哲学性问题，「文凭试尖子一窝蜂选读医科，大概可以反映到香港社会的特质，然后就要问︰我们是否乐意看到香港成为这样的社会？」

本身是社科学者，恒生大学常务暨学术及研究副校长莫家豪认为，社科和人文学科研究对建立包容和关怀的社会，仍然相当重要，「当顶尖大学集中注意力在STEM学科上时，其他大学应该重视人文和社会科学学科；即使我们大力推广STEM学科，亦应继续研究技术和自然科学如何支持人类。」

记者 欧文瀚

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