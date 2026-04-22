QS排名2026｜港院校人文学科全球排名下滑 哲学系4校上榜 全数表现倒退

本港近年着力发展创新科技，人文学科表现却此消彼长。国际高等教育机构QS早前公布2026世界大学学科排名，虽形容本港院校在「艺术与人文」学科领域表现有「隐藏优势」，但本报发现，本港多间院校在哲学、艺术与设计、传理及媒体等社会科学领域的科目排名，较以往有所下滑，其中4间院校上榜的哲学系，排名更是全数下跌。

社科传理课程面临挑战

QS上月公布2026世界大学学科排名结果，本港在STEM（科学、科技、工程及数学）领域表现标青，成为传媒焦点。多间大学在语言学、建筑与建造环境学、英国语言及文学、现代语言等相关学科排行全球前50位，QS形容本港院校有「隐藏优势」，台湾或南韩等教育规模相近的亚洲地区望尘莫及，表现更媲美日本。然而本报发现，本港部分院校在QS提及的「艺术与人文」领域多个学科表现，排名却见倒退（见附表）。

本港4间院校上榜的哲学系，全部排名均较4年前下跌，中文大学今年排行第51至100位区间，较去年的全球28位及4年前的34位，排名显著下跌；香港大学、岭南大学及浸会大学亦分别比4年前下跌一个排名区间，浸大更从去年的101至150位区间，跌至今年的201至225位区间。

本港院校在QS人文学科表现（部分） 学科 院校 2022年排行 2025年排行 2026年排行 哲学 中大 34 28 51-100 港大 51-100 101-150 101-150 岭大 101-150 101-150 151-200 浸大 151-200 101-150 201-225 社会政策及行政 港大 8 11 32 中大 42 51-100 51-100 传讯及媒体 中大 13 12 16 港大 36 46 51-100 现代语言 港大 22 17 23 中大 30 24 49 理大 151-200 101-150 201-250 资料来源：QS学科排名

近年社会气氛影响下，各大学社科、政治及传理课程发展面临挑战，在QS世界大学学科排名亦有反映。在社会科学与管理学科，本港7间上榜院校中，4间排名呈现跌势，港大、中大、科技大学、理工大学今年排名，均较4年前下跌3至17位不等；社会政策及行政学科，港大今年排行32位，比去年跌21位，较4年前更跌24位。传理及媒体学科共6校上榜，中大今年排第16位，比去年与4年前分别跌4位和3位；港大从4年前的第36位持续下跌，一度跌出50名以外，去年虽回升至46位，但今年再跌出50名外，仅在第51至100位区间。

语言学方面，虽有6间院校上榜，但港大今年排行27位，较去年跌18位；今年排25位的中大，较去年跌15位。现代语言科目虽有5校上榜，但各校跌势未止，港大今年排全球第23位，相较去年和4年前，分别下跌6位及1位，中大亦分别下跌25位和19位，今年仅排第49位，力保前50位。

艺术与设计方面，6间上榜院校中，理大排行全球24位，比去年及4年前分别下跌2及8位；近年积极推动艺术科技的浸大，继2021年后再次上榜，惟所处排行区间从151至200位，跌至201至300位。

记者欧文瀚

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