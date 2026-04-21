城大启动量子智能产业联盟 建设「先进算力中心」

由城市大学主导发起的「量子智能产业联盟」日前举行启动仪式，城大与多家中国顶尖量子科技企业、科研机构签署合作备忘录，涵盖量子硬件、算法生态、通讯安全及产业应用等多个核心领域，标志联盟正式从科研共识，走向工程协同。

梅彦昌致辞指，跨越算力维度将重构许多行业的底层逻辑，直接关乎未来社会的运转效率与资讯安全。 城大提供

多家量子科企加盟 推动商业化应用

参与联盟的科企包括本源量子、国富量子、顺丰科技、中电信量子、国盾量子、上海量羲技术、深圳量旋科技、天工开物开源基金会、科大硅谷等，而香港本地量子技术研究院孵化的首家量子科技企业—量子科技集团亦有加盟，推动量子技术的本地创新与商业化应用。

签署合作备忘录外，城大亦宣布建设「先进算力中心」，国盾量子、本源量子和深圳量旋科技等均在港部署量子计算真机，为本地学者和企业提供了真实算力平台，加速量子算法在金融风控、物流优化、密码安全等场景中的验证与迭代。

城大校长梅彦昌致辞指，量子计算以全新的逻辑，去破解以往无法逾越的复杂问题，例如极大规模的物流调度、新材料的分子模拟以及金融市场的深层概率计算。跨越算力维度将重构许多行业的底层逻辑，直接关乎未来社会的运转效率与资讯安全。他强调城大致力将学术洞见，转化为能够落地的工程实践，成为连接顶尖技术与现实场景的桥梁。

本报记者

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