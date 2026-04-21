第四届「中银香港科技创新奖」揭盅 三中大一理大教授获奖

由香港科技创新联盟主办的第四届「中银香港科技创新奖」近日公布得奖名单，5个领域当中的3个「人工智能及机器人」、「生命健康」及「新材料新能源」分别由香港中文大学的学者获奖，理工大学的学者则于「先进制造」获奖，各领域的得奖者或团队将获得200万元港币的奖金。

中大协理副校长「生命健康」领域获奖

「中银香港科技创新奖」于2022年设立，旨在奖励主要在香港或香港机构设在粤港澳大湾区的科研相关公司或团体，进行科学技术创新和科学技术成果转化，并取得杰出成就的科学技术工作者和科研团队。

现为中大协理副校长（知识转移）、化学病理学系系主任的陈君赐，因其在血浆DNA非侵入性诊断技术研发方面的贡献而于「生命健康」领域获奖。其开发的唐氏综合症无创产前检测技术，消除了传统侵入性检查所带来的心理压力及流产风险，有关技术已在全球获逾一亿名孕妇采用；另外他亦研发了可检测超过50种不同癌症的技术，并证明通过血浆DNA进行癌症筛查，能够有效识别无症状癌症并提高患者的生存率。

于「人工智能及机器人」领域获奖的中大信息工程系副教授暨交叉学科人工智能（AI）研究所所长林达华，在计算机视觉与多模态智能领域进行系统性创新，并在图像视频理解、多模态大模型与空间智能等方向实现多项突破，推动关键核心技术自主创新与开源生态建设，促进相关研究成果高水平赋能产业，为国家AI技术进步与产业升级作出重要贡献。

现为中大机械与自动化工程学系教授的卢怡君于「新材料新能源」领域获奖，她在水系电池领域作出开创性贡献，开发分子催化剂及电荷增强离子交换膜，实现硫基液流电池商业化，有助解决大规模储能安全与成本瓶颈，加速全球绿色能源转型。

滕锦光︰继续助力香港创新科技发展

理大电机及电子工程学系光子信息系统讲座教授余长源，则因于光子信息系统研发与应用领域作出开创性贡献，而于「先进制造」领域获奖。他带领团队发展载波恢复、信号补偿、光性能监测等关键光通信技术，又开发AI辅助的光纤感测系统，首创多种超构光子器件与芯片并推动产业化，引领光子制造技术变革。

身兼香港科技创新联盟主席的理大校长滕锦光表示，奖项设立后一直紧密配合国家「十四五」规划的创新驱动发展战略，而今年正值国家「十五五」规划开局之年，联盟作为奖项主办机构，将继续助力香港创新科技发展，并凭借奖项影响力，推动科技创新与产业创新深度融合，为香港国际创新科技中心建设及国家科技自立自强贡献力量。

本报记者

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