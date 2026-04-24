星岛辩论赛｜英文组总决赛前瞻 拔萃男书院VS基督教国际学校

星岛第41届全港校际辩论比赛总决赛，将于5月5日于伊利沙伯体育馆举行，届时将有4间中学，分别争夺中、英文组冠军。今届英文组的赛事，将由星岛辩论赛常客拔萃男书院，对战首度打入总决赛的基督教国际学校，前者是冠军级人马，拥丰富经验，后者则有家长作后援，相信届时将有一场精彩的激辩。

星岛辩论赛总决赛英文组｜拔萃男书院

拔萃男书院于星岛辩论赛的英文组屡创佳绩。资料图片

拔萃男书院的英文辩论队，近年在星岛辩论赛屡创佳绩，除了勇夺第39届冠军，更是第38届及第40届的季军，实力无容置疑。英文辩论队队长李承熙表示，该队恒常有参加不同机构办的辩论赛，而派出参加星岛辩论赛的，多是较有比赛经验的高中生，例如他本人就是中五生。

李承熙指该校英文辩论队并无聘请校外教练，除了校内老师教导，队内的高年级生、已毕业的师兄亦会回校指导师弟，「教导别人，自己也会进步，过程中也可更了解英文辩论的技巧。」此外，辩论队会自行组织模拟辩论，让队员从评判视角，了解他们是否听得清楚？内容是否到位等。

拔萃男书院的英文辩论队由校内老师、高年级生及校友教导。资料图片

由于星岛辩论赛总决赛有台下发问环节，李承熙指也会就此作准备；另外，由于星岛赛的发言时间较短，所以他们收到辩题后，会立即组织讲稿，「始终以英文解释概念，用的字比中文多，要思考如何浓缩内容。」

拔萃男书院今次的对手为基督教国际学校，李承熙指两校虽然未曾对垒，但曾看过他们比赛，知道对手「好劲」，所以会尽全力作赛，「队员所有的实力都会投放下去。」

延伸阅读：星岛辩论赛｜中文组八强分享晋级关键 学校全方位支援 辩员调整心态互相补位

星岛辩论赛总决赛英文组｜基督教国际学校

今次是基督教国际学校首度跻身决赛。学校提供

首度跻身决赛的基督教国际学校，属于参赛年资较资的队伍。该校是第4年参加星岛辩论赛，最佳成绩是前年，可以打入16强，但去年在首轮出局，能入围总决赛，已是历年最佳成绩。

现时就读中六的英文辩论队主辩蔡偲正表示，该校的课外活动，大部份由学生主导，即使辩论队的训练，也由学生负责，老师主要安排比赛等行政工作。然而，当今届辩论队入围16强时，队员开始思考如何突破过往最佳成绩。适逢有队员的家长，中学年代曾协助举办联校辩论比赛，熟悉比赛流程，于是出手相助，协助比赛前期的准备工作，让队员有更多时间研究如何撰写讲稿，增加效率，结果成绩理想。

今年是基督教国际学校第4年参加星岛辩论赛。学校提供

延伸阅读：星岛辩论赛｜英文组八强赛前分享 校友传承秘技 实战训练助闯关

「家长主要在搜集资料阶段帮忙，因过往有些辩题和政府政策有关，同学未必熟悉，往往要花很多时间理解；但家长可能对政策较熟悉，也有其独特看法，有他们解释政策，同学会较易掌握。」蔡偲正表示，今年队员为比赛所用的时间比去年多，而他也是最后一年代表学校出赛，所以特别尽心和尽力，避免将来后悔。

提到冠军战面对劲旅拔萃男书院，蔡偲正坦言知道是场硬仗，但会全力以赴。「好不容易走到这一步，不管对手是谁，将做回自己，打出我们辩论队的风格。」

记者：陈艳玲

诚邀大家做问卷调查，话俾我哋知你对《星岛教育》有咩意见！连结：>>按此<<