星岛辩论赛｜中文组总决赛前瞻 基督教崇真中学VS港大同学会书院

星岛第41届全港校际辩论比赛总决赛，将于5月5日，于可容纳3500名观众的湾仔伊利沙伯体育馆举行，届时将有4间中学，分别争夺中、英文组冠军。今届中文组赛事，将由第39届的中文组冠军基督教崇真中学，对首次争胜的港大同学会书院，两校早在其他赛事碰头，他们接受《星岛教育》访问时，均指会在赛前「加操」，钻研讲稿和台风，相信届时定必火花四溅。

入围冠军战的4所中学，早已摩拳擦掌，为总决赛积极备战，其中中文组的基督教崇真中学及港大同学会书院，均为第4度参加星岛全港校际辩论比赛。然而，两校原来曾在其他比赛交锋，当时由港大同学会书院胜出，且看基督教崇真中学今次能否赢回一仗。

星岛辩论赛总决赛中文组｜基督教崇真中学

基督教崇真中学曾在2024年首度夺冠。资料图片

曾在2024年首度夺冠，去年却在第三回合初赛止步的基督教崇真中学，今年再度凭实力打入总决赛。中文辩论队负责老师黎泊廸分析，今年重回冠军战，除了师生努力，学校投入资源也很重要。「去年只得1位主教练，今年学校再聘请多1位教练和1位助教，让教练们可分组指导学生，作针对性教导。」

中文辩论队逢周二有常规训练，3位教练也各司其职，训练3组不同的组员，包括初中组、高中组及比赛组。黎泊廸表示，因应不同赛事，比赛组有不同组员，训练时间也较长，有时会1星期训练5日，「最夸张的时候，会由下午4时开始，练到晚上8至9时。」

基督教崇真中学再度打入总决赛。资料图片

比赛组的训练很有系统，以赛期每周训练5日为例，首两日主要是拆解辩题及搜集资料，第3日观看前人就相关辩题作赛的录影，最后两日分稿，让队员作自由辩论、模拟辩论等练习，加强应战能力。就即将举行的总决赛，黎泊廸指队员「加操」时，会更仔细研究讲稿，教练亦会指导他们的临场反应和台风。提到友方港大同学会书院，黎泊廸称从过往经验，知道该校的准备非常认真，该校辩员将以默契与信心迎战，「多练习就会提高信心！」

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星岛辩论赛总决赛中文组｜港大同学会书院

港大同学会书院首次打入星岛辩论赛总决赛。资料图片

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首次打入星岛辩论赛总决赛的港大同学会书院，历年最佳成绩为第39届赛事中，于第五回合初赛，即16强止步，故今年成绩可说大跃进。该校粤语辩论队负责老师李崇恩表示，该队在3年多前成立，透过不断参赛让队员累积经验。「过程中队员找到对辩论那团火，对社会议题也有好奇心，落场后能舖陈论点。」

李崇恩说，因辩论队常参加比赛，队员们都进步得很快。「其他学校参加星岛辩论赛时，多派出高中生，但我们的队员，中一已有机会参加。升至中四时已累积不少经验，而这些经验也可以传承给低年级队员。」他指队员们既有想赢的决心，亦有求胜的态度，包括队员空闲时，会就日常生活议题和政府政策讨论，借此训练思维。

港大同学会书院今年有明显进步。资料图片

粤语辩论队第二副辩、现就读中四的吴聿心，就是由中一起参赛的「大师姐」。今年首度打入决赛，她称会「尽力去打，当平日比赛，这心态最好。」她指赛前队员会落力搜集资料，亦会留意其真伪；由于比赛场地大，因此会留意辩员的表达技巧，现计划邀友校作模拟比赛，让辩员习惯以咪高锋发言。提到今次面对旧对手基督教崇真中学，吴聿心忆述对方各方面实力平均，当时让他们获益良多，「现时不太紧张，反而有期待的感觉。」

记者：陈艳玲

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