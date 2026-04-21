教大：教育硕士收生增 不认同行业萎缩 整体报读人数多一成 在职教师占近半

本港学龄人口持续下跌，教师就业前景面对挑战之际，教育大学开办教育硕士课程收生却持续上升，报读教育硕士的本地生中，近半为现职教师。教大研究生院助理院长曾耀辉相信，即使学校更难开班已成定局，但教师行业不一定萎缩，而人工智能（AI）不可能完全取代教师，关键是课程如何协助教师适应未来转变。

AI不可能完全取代教师

教大教育硕士课程自05/06学年开办，是教大首个硕士课程，分为一年全日制及两年兼读制，截至24/25年度已累计近6000名毕业生。研究生院助理院长兼教育硕士课程总监曾耀辉直言，虽然学龄人口下跌，学校更难开班已成定局，但教师退休的自然流失，需要人手补上，加上小学常识科分拆为科学科及人文科后，具备科学科背景的小学教师人手需求殷切，不认同教师行业萎缩。

他指近年入读教大教育硕士课程人数持续增长，今年申请报读的本地生增至160多人，至今接获的整体申请人数较去年增逾一成。曾耀辉相信，学生的进修原因不一，目前课程设一个综合领域及10个专业领域，供学生报读，配合本地教育环境需要，「自行找到符合的课程」。在报读教育硕士的本地生中，近半为在职教师，「譬如他们读书时没有SEN（特殊教育需要）的训练，现在需要照顾SEN学生就要补读该范畴」，另有两成半人为有意投身教育界的毕业生，其余约两成半来自出版界、升学中心等教育相关行业。

政府大力推动数字教育，教学广泛使用AI工具如雨后春笋，但曾耀辉相信AI不可能取代老师的工作，「人始终需要由人去教，自己开头甚么都不知道的话，不可能由AI帮助学习，最少都要给指示它们」。他续指，教师的工作不止于教授知识，如何教导学生分辨对错正是老师的价值，「尤其是在中小学教育时作为学生的模范」。他强调学生已经广泛使用AI等新科技，不论是新旧老师均无法完全陌生，「学校给学生使用之余，都要有限制」。

联招收生分数上升

对于社会及教育生态转变，曾耀辉指，教大的教育硕士课程持续回应需求，为正在修读教育课程的学生作好准备，「行业有升有跌是必然，看到危机时，可以靠进修来保持自己的竞争力」。他续称，教大推行「第二主修」亦有助提高学生成功获面试及获聘机会，「虽然环境在改变，但学生仍须扩展自身的知识领域，在目前的数码时代更为重要。」

另外，教大今学年起将13个五年制教育学士学位课程，全数改为双学位课程，学生须参与非教育学位的实习，冀助学生于社会吸取经验及扩阔视野，部分课程经整合后，毕业生可同时教授小学及中学课程。曾耀辉透露，各学士课程加入数码科技元素后，联招收生分数明显上升。

记者欧文瀚

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