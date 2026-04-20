城大王文雄获「SETAC奠基者奖」 本港学者首登殊荣

本港学者的学术成就再获肯定。城市大学能源及环境学院环境毒理学讲座教授王文雄，获环境毒理及化学学会(SETAC)颁发最高个人荣誉「SETAC奠基者奖」，以表扬他在海洋系统金属生态毒理学、纳米材料及微塑胶研究领域，作出的卓越成就与奠基性贡献，是首位获得该项殊荣的香港学者，亦是历来第二位亚洲得主。

研究海洋微塑胶 学术成就卓越

王文雄致力利用尖端生物成像技术，研究在水生系统中痕量金属的生态毒理学和生物地球化学，他专注开发量化模型以预测微塑胶对海洋生物的风险，研发崭新技术，追踪活体生物内的微塑胶运输。他先后获选为SETAC、欧洲文理科学院、海洋工程科技学院院士，并连续多年获史丹福大学评为全球首2%顶尖科学家，并于2024年先后获得国家自然科学基金「重点项目」及研究资助局「高级研究学者计划」资助逾千万元。

SETAC奠基者奖被视为环境科学领域的顶尖殊荣，旨在表彰学术成就卓越，并对环境科学发展有深远影响的科学家。该会全球执行总监Bart Bosveld赞扬王文雄在海洋系统的金属生态毒理学及微塑胶等领域作出奠基性贡献，研究成果推动学科发展，亦为香港制定水质准则，提供重要的科学依据。王文雄对获奖感到荣幸，形容是荣誉属于其研究团队及合作伙伴，指在城大支持下，将继续探索环境污染对海洋生态的影响，将科研转化为守护地球的力量，助力实现全球可持续发展目标。

本报记者

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