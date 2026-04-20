DSE 2026｜生物科整体难度下调 料cut off将提高 选择题首度触及AI

中学文凭试（DSE）生物科今日（20日）开考。本年度有14698名学校考生报考生物科，是最多学生报考的选修科。凝皓教育生物科名师JT（汤耀信）表示，今年生物科整体难度下调，预料考生整体表现更好，故cut off（分数线）会比去年高。值得注意的是，今年卷一的多项选择题，首度出现涉及AI的题目，反映考评局出题有参考近期流行的趋势。

热门课程收生要求包括生物科

汤耀信表示，生物科向来都是最多学生报考的选修科，近年数字更有上升趋势，相信主要是多个被认为属「铁饭碗」职业的课程，其收生要求均必须修读生物科，或生物科的分数会被加乘，增加入读相关课程的机会，「例如理大的物理治疗、放射学等课程，生物科分数会乘10；另外报读医护课程有优势，城大的兽医课程，申请人更必需修读生物课。」

就今日开考的生物科，汤耀信认为今年整体的难度下调，预料cut off会比去年提高。「24/25学年的生物科的难度提升很多，主要是去年实验题很多资料，如以英文应考的考生，如英文程度弱就较难应付；今年的实验题资料较少，相对容易些。」

在题目或题型方面，汤耀信指在卷一的多项选择题，首次出现和AI相关的题目，「题目问及用AI对比传统方法量度生物量的好处，但该题目实质与AI的了解关系不太大，但反映考评局出题有参考近期流行的趋势，例如当年疫情期间，都有以Covid（新冠病毒） 出题。」此外，在长题目的题型上，有大量需要留意数据及explain the difference（解释不同）的题目，数量比以往多，但角度或难度都比以往两年简单。

凝皓教育生物科名师JT（汤耀信）。受访者提供

值得一提的是选择题第4条，问及的概念较深入。汤耀信表示去年曾有Gene expression（基因表达）相关的题目，今年则再深入些，问到基因表达过程中，实质导致蛋白质合成不同的原因，「历届试卷没有考过，所以学生没有意识去了解详细基因表达不同的原因，或因此导致失分。」

要考好生物科，汤耀信表示除要熟读内容，最重要是明白生物科的概念，加上近年文凭试题目趋向生活化，亦有实验题，同学温习时必需应用过往做实验的经验，灵活变通，并不能单靠死背书。

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