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基湾小学（爱蝶湾）远赴奥地利音乐交流 联合国总会献唱传递和平

教育新闻
更新时间：11:57 2026-04-20 HKT
发布时间：11:57 2026-04-20 HKT

为庆祝中国与奥地利建交55周年，中华基督教会基湾小学（爱蝶湾）的诗班，于4月11至19日远赴奥地利维也纳及萨尔兹堡，展开一场音乐文化交流之旅。是次交流主要为诗班内小三至小六成员，合共48名师生出发。

音乐是世界和平的共通语言

基湾（爱蝶湾）诗班由校长及老师带领，于ACPAF庆祝奥中建交55周年音乐会演出。（学校提供）
基湾（爱蝶湾）诗班由校长及老师带领，于ACPAF庆祝奥中建交55周年音乐会演出。（学校提供）
基湾（爱蝶湾）学生的画作在联合国维也纳总部展出，传递和平讯息。（学校提供）
基湾（爱蝶湾）学生的画作在联合国维也纳总部展出，传递和平讯息。（学校提供）

作为庆祝奥中建交55周年的重点音乐活动之一，诗班获邀于联合国维也纳总部献唱，同时庆祝联合国中文日。学生以无伴奏合唱形式，运用芬兰语、非洲语言、拉丁语、英语及中文，演绎世界各地作曲家的作品及民谣，向世界宣扬「音乐是世界和平的共通语言」的理念。

此外，该校学生亦获联合国邀请，以「和平」为题创作画作，并于联合国维也纳总部内同步展出。作品描绘了孩子心中对世界友谊的期盼，透过视听艺术携手传递和平信息。

行程中，诗班亦与国际知名的维也纳少年合唱团学生进行交流学习，更获该团首位华人指挥曾智斌亲自教授大师班，促进中奥两地童声合唱的文化交流。

活动压轴环节中，诗班以中国代表身份，参与「ACPAF奥中建交55周年音乐会」，并与萨尔兹堡音乐学校同台交流演出，象征两国透过音乐建立深厚友谊。音乐会尾声，诗班献唱了经典电影名曲《Edelweiss》（小白花），为是次交流画上句号。

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