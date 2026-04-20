中学师生征服喜马拉雅山4200米高峰 经历艰辛学懂感恩

不少人视登山为体能挑战，长沙湾天主教英文中学师生远赴尼泊尔喜马拉雅山，登上海拔4200米的昆德峰，展开为期12天、启发自我的登山之旅。师生不仅接受高原登山挑战，亦将筹集的物资送赠当地村民，途中山路崎岖，有学生出现不适，历经艰辛后，同学在过程中经历「有苦有甜」，更深刻认识「感恩」的道理。

严谨准备1年 难忘登顶震撼景色

「长天」的登山计划，缘于4度征服珠穆朗玛峰的登山专家曾志成的讲座。校长潘盛楷深受启发，希望趁校庆55周年，挑战一座让学生，甚至他自己都觉得不可能的山峰，最终选定海拔4200米、高度约为本港最高峰大帽山的4倍、尼泊尔喜马拉雅山的昆德峰。师生展开1年的严谨准备，包括20次课堂与体能训练、6次周末全日行山，以及两次两日一夜露营，期间学生需背负20公斤装备模拟高海拔负重，以训练谨慎行动与万全防护。

团队上月底抵达尼泊尔首都加德满都，还未踏足山路就要经历乘搭长达15小时的大巴，学生因路面颠簸而晕车不适的「苦」。参与的中四生梁升忆述，巴士行驶剧烈摇晃，多次被抛起撞头，其后团队转乘吉普车深入泥泞与碎石路，11小时的越野车程，令他呕吐两次；想开窗透气却满目沙尘，返港后更确诊气管炎，病足一星期。

逾万善款赠学校 学生悟知足常乐

团队经历4天，每天行山3至10小时，学生不时头晕和胃口不佳。中四生方昊苦笑道，山路陡斜，每走一步都像在跟自己较劲。全靠平时训练学会控制节奏与力度，师生走过吊桥、穿越山谷，就在攻顶当天，有学生因高山空气稀薄，一时间喘不过气。全队即放慢脚步，最终抵达昆德峰，学生被喜马拉雅山脉景色所震撼。

登山之余，校方由学生、家长及校友筹得约250公斤物资，在探访当地小学与村落家庭时分发，更为当地学校筹得2000美元（约1.4万港元）善款。中二生李梓滔坦言，出发前以为当地村民因物资短缺而愁眉不展，到亲身接触，却发现他们生活知足常乐，自己亦深受感染。

这趟旅程有苦有甜，随团校长潘盛楷最为欣慰，是学生们学懂感恩，「个个都会想买甚么给家人」。他指5年后校庆60周年，将规划从尼泊尔跨越边界到西藏的旅程，让学生见识不同宗教文化。

专家：未成年不宜高海拔爬山

攀山专家梁念豪表示，未成年人即使在出发前有充足的训练，也不适宜前往逾4000米海拔的高地爬山，因为身处逾3000米海拔地点已有可能出现高山症，而且没法预料何人会出现症状，「可能越大只越容易有，因为需氧量大，但始终无办法预测谁会有」。

记者 佘丹薇 李建人

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