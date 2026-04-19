城大「爱护儿童全城舞动创彩虹」创世绩 1400人共舞宣扬联国SDG

香港城市大学联同香港童军总会九龙地域及香港扶幼会则仁中心学校，于启德车站广场举办「爱护儿童全城舞动创彩虹」活动，超过1400人透过行动呼吁社会爱护儿童、促进共融社会及世界和平，并成功创造「武术风格舞蹈表演中累积最多参与者」的世界纪录。

响应多个可持续发展目标

是次活动获可持续发展世界纪录官方认证人确认，成功打破同类型的SDG世界纪录。城大提供

主办方在启德车站广场设置了15个主题各异的摊位游戏，让参加者及社区人士同乐。

参与活动的1400多人分别身穿彩虹七色的衣装，透过结合舞蹈与武术的运动，随音乐节奏舞动，逐步形成象征守护儿童的大型彩虹方阵，以示响应「良好健康与福祉」、「优质教育」、「减少不平等」及「和平、公义与健全制度」等联合国可持续发展目标（SDG）。

活动结束后，主办方代表获颁发证书，确认是次活动成功打破同类型的SDG世界纪录。

城大校长梅彦昌在活动上致辞时重申，大学致力培育年轻人成为负责任的全球公民，关心社会，并倡议共融、平等与可持续发展。香港扶幼会则仁中心学校校长郭智颖认为，今次活动紧扣联合国的SDG，即良好健康、优质教育、提倡平等、促进和平，正是儿童与青少年快乐成长的土壤，「今日的行动，正是要邀请大家参与及见证：保护儿童不是口号，而是由心而发的承诺。」

活动亦设有15个摊位游戏，涵盖运动体验、AI中医、防骗教育、手部彩绘、扩香瓶制作、书法艺术等主题，并举办了多个歌舞及项目示范节目。城大副校长（社区联系及协作）陈志豪总结全日活动时表示，大学透过是次活动，更深刻体会与社区合作的重要性，未来大学将继续肩负社会责任，与不同伙伴合力促进社会和平，共建和谐世界，为下一代缔造更美好、更包容、更可持续的未来。

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