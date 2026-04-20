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港大研「SuperTA」系统助建AI伦理观念 拟设「认证框架」核实教学工具

教育新闻
更新时间：07:30 2026-04-20 HKT
发布时间：07:30 2026-04-20 HKT

人工智能（AI）教学工具繁多，但部分学生过度依赖AI，逐渐丧失独立思考能力。香港大学联同业界研发「SuperTA」教育辅助工具，专门应对生成式AI带来的学术诚信等问题，让学生把AI视为辅助学习的教学助理，建立合乎伦理的AI使用观念，并计划为坊间AI教学工具设立「认证框架」。另外，马会与中文大学联合推出亲子工作坊，协助加强家长对AI教育的理解，以引导子女审慎运用科技。

中大办AI亲子工作坊

陈嘉玉指坊间AI教学工具数量庞杂，期望建立「认证框架」，核实这些工具是否符合本港教育目标及安全标准。佘丹薇摄
陈嘉玉指坊间AI教学工具数量庞杂，期望建立「认证框架」，核实这些工具是否符合本港教育目标及安全标准。佘丹薇摄
「赛马会人工智能教育」计划举行亲子工作坊，教授家长了解AI在教学实际应用，引导子女以审慎及合乎道德方式运用科技。马会提供
「赛马会人工智能教育」计划举行亲子工作坊，教授家长了解AI在教学实际应用，引导子女以审慎及合乎道德方式运用科技。马会提供

港大研发的「SuperTA」系统推出两个月，已在本港逾10间中小学试用。系统具备「评核分析器」、「教学设计提示器与构建器」及「测验及题目生成器」3大功能，可自订教学提示，设计融入AI伦理议题的学习活动、讨论环节及教材；亦可快速生成选择题、是非题、填充题等多类型题目，并按用户需求调节难度，确保学习过程不再是单纯依赖AI，避免学生因过度使用工具而削弱思考与判断能力。

团队正与教育局及优质教育基金商讨建立「人工智能教育工具认证计划」。港大教育学院及教与学创新中心兼项目负责人陈嘉玉教授指，坊间AI教学工具数量庞杂，期望建立「认证框架」核实相关工具是否符合本港教育目标及安全标准，又希望科技企业自行申报，再由公众按认证框架作判断。她坦言，现时AI工具更新迭代速度极快，如何保持持续性与适用性，将是AI教学面临的重要课题。

另外，由中大与马会联合推出的「赛马会人工智能教育」计划日前举行亲子工作坊，期望通过示范及互动环节，让家长了解AI在教学实际应用，包括引导学生以审慎及合乎道德的方式运用科技，建立良好使用习惯，共逾40名家长及高小学生参与。计划总监赖锡璋指，随着AI逐步融入学与教，家长角色已转变，「当家长理解AI的角色，便能引导子女善用科技，培养正确的使用习惯。」

主持活动的教学设计师黄伟强直言，不少家长关心子女会否过度依赖AI，或接触不准确的资讯，团队会设计贴近课堂情境的教学活动。参与工作坊的家长香先生称，了解到AI可用作引导思考，而非直接提供答案，期望未来与子女一同探索更多AI应用。

本报记者

延伸阅读︰

赛马会AI教育计划推「亲子工作坊」 引导学生合道德用科技

陈鹤安倡「代偿教育」 加强自理解难能力 师生过于倚赖AI 副作用逐渐浮现

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